Dosarul Caracal. Ce i-a dus Poliția lui Gheorghe Dincă, în celulă. Este revoltător și sinistru

Ce se întâmplă în controversatul dosar Caracal? Poliția i-a adus ceva presupusului criminal. Românii care au aflat de asta sunt șocați de inițiativa autorităților. Ce s-a întâmplat?

Românii sunt siderați de durata pe care s-a extins cazul Caracal, mai cu seamă că lucrurile pare că nu se vor elucida nici în viitorul apropiat. Totul se complică în imaginația multora dintre oameni din cauza a ceea ce s-a petrecut recent.

Mai exact, Poliția i-a adus presupusului criminal cămașa și pantalonii pe care îi purta în ziua în care a fost reținut, astfel nefiind considerate parte din probe, au considerat anchetatorii. Specialiștii au indicat faptul că pe vestimentația bărbatului nu erau urme de funingine.

Avocatul susține că pantalonii și cămașa i-au fost aduse lui Dincă spălate și apretate, în loc să fie expertizate în amănunt în speranța găsirii vreunul indiciu care ar putea să arate într-un sfârșit soarta celor două adolescente dispărute fără urmă. Mai mult decât atât, avocatul familiei Melencu a declarat că Dincă ar fi spus că există polițiști în Olt care l-au ajutat să ascundă probele.

„A descris modul în care a chinuit-o pe Luiza. Are un scris destul de dificil de urmărit. Mi s-a gâtuit vocea. Am chemat doi colegi de la operațiuni speciale să intre în cameră ca să pot să mă liniștesc. Am părăsit camera din cauza detaliilor olfactive, revolta victimelor, ritmul zilnic de activitate sexuală, în referire mai ales la Luiza. Am citit multe. Dar m-am oprit ca să pot continua. Pe 8 noiembrie a venit cu detalii despre Alexandra. A scris 33 de pagini despre cele două fete. Este o mare diferență între a declara și a mărturisi. Declarațiile sunt simple. Mărturisirile au în spate trebuința de pedeapsă. Această trebuință de pedeaspă, adică necesitatea ca el să sufere pentru ce a făcut, s-a manifestat la el sporadic, dar foarte interesant. Profilul criminalului cu sânge rece care comite fapta în stare crepusculare. Este o tulburare calitativă. Ce se întâmplă cu comportamentul după corespunde exact cu ceea ce a făcut el. Nici el nu-și explică aceste comutări subite. O altă trăsătură de personalitate este a sadismului confirmat clinic”

Dorin Dumitran (Sursa: Marius Tucă Show – Aleph News)