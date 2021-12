Dosar penal după bătaia în care Anda Adam a fost implicată la Poiana Brașov. Poliția Română a reacționat acum

Clipe dificile pentru Anda Adam. Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrities” a avut parte de un incident neplăcut într-un hotel din stațiunea montană Poiana Brașov. Ce altercație a avut artista cu o altă femeie din resort. Poliția a venit la fața locului. A fost întocmit un dosar penal. Despre ce a fost vorba, de fapt.

Vineri, 24 decembrie, celebra cântăreață Anda Adam a fost implicată într-un conflict violent cu o altă femeie, în incinta unui hotel din stațiunea Poiana Brașov. De la o simplă neînțelegere lucrurile au degenerat, ajungându-se la violență.

Oamenii legii au intervenit la fața locului, după ce clienții hotelului au sunat la 112, unde a fost întocmit un dosar penal pe numele atacatoarei artistei. Anda Adam a fost zgâriată pe față de către agresoarea sa. Din fericire, rana a fost superficială, iar fosta concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrities”.

„La data de 24 decembrie 2021, în jurul orei 15.10, Poliția Stațiunii Poiana Brașov a fost sesizată, prin apelul unic de urgență 112, cu privire la faptul că, în interiorul unei societăți în regim hotelier, situată în Stațiunea Poiana Brașov din județul Brașov, are loc un conflict spontan, între două persoane de sex feminin. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au identificat persoanele implicate.

În cauză, a fost întocmit dosar penal, în care se efectuează cercetări, in rem, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „lovirea sau alte violențe”, instrumentat sub coordonarea unității de parchet competente, în care se va propune soluție legală, la finalizarea anchetei”, se mai arată în comunicatul IPJ Brașov.”, potrivit informațiilor celor de la IPJ Brașov, notează jurnaliștii de la Spynews.