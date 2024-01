Dorința Larisei Iordache după ce a fost cerută în căsătorie. Se mărește familia? “Știm că Dumnezeu ne iubește” VIDEO EXCLUSIV

Larisa Iordache a avut parte de o surpriză de proporții în prima zi din acest an, când a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, Cristian Chiriță. Sub pretextul unei cine romantice, campionul la tenis de masă i-a oferit inelul în prezența familiei și a rudelor, care au asistat la fericitul eveniment organizat la înălțime, pe terasa unui resturant, până în cel mai mic detaliu. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, cei doi îndrăgostiți ne-au vorbit despre rezoluțiile pentru acest an, dar și despre ipoteza de a-și mări familia.

Larisa Iordache și Cristian Chiriță formează un cuplu din primăvara anului trecut. Iată că sportivul are planuri serioase cu fosta campioană la gimnastică, cei doi discutând inclusiv despre mărirea familiei. Cei doi îndrăgostiți s-au integrat rapid în familia celuilalt. Antrenoarea a găsit un sprijin în mama viitorului său soț, care o tratează ca pe propria fiică și este foarte atentă la nevoile ei.

Larisa Iordache și-a pierdut mama în vara lui 2021, aceasta fiind răpusă de o boală cu care se lupta de mai multă vreme. Încă de la începutul relației, Larisa și Cristian au lăsat lucrurile să își urmeze cursul firesc, fără să pună vreo presiune legată de întemeierea familiei. Chiar dacă nu au celebrat încă primul an de relație, cei doi sunt pregătiți pentru o viață împreună, sportivul fiind adeptul surprizelor, exact așa cum a fost și cererea în căsătorie de pe 1 ianuarie.

Larisa Iordache: “Îmi doresc să fim fericiți împreună, să ne bucurăm de viață și să trăim fiecare clipă”

Ce vă doriți în 2024 și pe plan personal și profesional?

Larisa Iordache: Profesional îmi doresc să progresez în ceea ce am început, în antrenorat. Îmi doresc pentru Cristian să progreseze din ce în ce mai mult la campionate și să dovedească potențialul lui maxim, iar pe plan personal îmi doresc să fim fericiți împreună, să ne bucurăm de viață și să trăim fiecare clipă în prezent, pentru că până la urmă prezentul contează cel mai mult.

Cristian Chiriță: Pe plan personal sunt planuri frumoase. Și pe plan profesional, îmi doresc în primul rând ea să realizeze tot ce și-a dorit în antrenorat și pe lângă asta tot ce și-a pus în plan în 2023 să se realizeze în 2024. Și eu pe partea de tenis să demonstrez că sunt mai bun decât spune lumea.

Larisa Iordache: “Ne dorim un viitor împreună și cred că asta contează cel mai mult”

Dar pe partea de familie, vă doriți să fiți 3 în 2024?

Larisa Iordache: Ne dorim. Știm că Dumnezeu ne iubește și mai ales că o avem pe mama acolo, care ne dorește binele și ne călăuzește cumva calea. Vorbim și noi despre lucrurile astea, însă până la urmă vor veni lucrurile la momentul potrivit.

Cristian Chiriță: O las pe ea să vorbească.

Larisa: El este destul de emotiv când vine vorba despre asta, însă vă asigur că vorbim despre acest aspect. Ne dorim un viitor împreună și cred că asta contează cel mai mult.

