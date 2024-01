Larisa Iordache, cerere în căsătorie de vis. Cine este Cristian Chiriţă, tânărul care i-a furat inima gimnastei

Larisa Iordache a fost cerută în căsătorie de către iubitul său, chiar în prima zi a anului 2024. A fost o mare bucurie pentru ea, precum și pentru fanii săi. Cine este Cristian Chiriță, tânărul mai mic în vârstă decât ea, care i-a furat inima gimnastei. Imagini de vis de la eveniment. Foto

Este oficial: Larisa Iordache și Cristian Chiriță sunt logodiți. Tânărul a cerut-o în căsătorie pe iubita lui luni, 1 ianuarie 2024. Gimnasta a făcut anunțul pe platformele sociale, unde a publicat câteva fotografii realizate la eveniment. Imaginile pot fi vizualizate în galeria foto a acestui material.

„01.01.2024 ✨ Page 1 of 366 started with a sincerely yes. 🤍💍Love you @cristianchirita30 👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏼”/ „01.01.2024 ✨ Pagina 1 din 366 a început cu sincer da. 🤍💍Te iubesc, @cristianchirita30 👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏼”, este mesajul notat de gimnastă la descrierea fotografiilor.