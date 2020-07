Dorian Popa, umilit de Mircea Badea la TV. “Are șapte cuvinte pe care le folosește”

Mircea Badea este recunoscut pentru momentele sale acide, mai ales la adresa unor persoane publice care nu prea au multe de spus. Ultima lui victimă, în ediția de aseară a emisiunii ”În gura Presei”, de la Antena 3, a fost nimeni altul, decât Dorian Popa.

Dorian Popa a devenit cunoscut în rândul tinerei generații după ce a apărut în câteva producții realizate în cadrul trustului MediaPro, astfel ajungând să aibe un număr impresionant de fani, atât în viața reală, cât și în online, pe rețelele de socializare. Din păcate pentru el, a devenit victima comentariilor acide ale deja, bine-cunoscutului, moderator Mircea Badea. Pe lângă subiectele obișnuite al momentului, în ediția de aseară Mircea a decis să vorbească despre ce înseamnă să fi influencer și l-a luat ca exemplu chiar pe tânărul Dorian Popa. Ca notă informativă, Dorian Popa a ajuns să aibă pe instagram, nu mai puțin de 2 milioane de oameni care-i rumăresc zi de zi postările, vedeta chiar lăudându-se cu asta recent.

Plecând de la afirmația de mai sus, Mircea a povestit că, până în urmă cu două-trei săptămâni, nu intrase niciodată pe contul de instagram al tânărului Dorian Popa, celebru acum și pentru replica ”Hâtz, Johnule!”, fiind impresionat de numărul mare de followeri pe care acesta îi are. Mircea nu ar fi la primul comentariu acid avându-l ca subiect pe Dorian Popa.

”Deci este urmărit de două milioane de oameni și, îți dai seama, am studiat și eu fenomenul. M-am uitat să văd și eu ce face Dorian Popa. Este genial! Este absolut genial. Face foarte mulți bani pe bază de Instagram și influencereală din asta. Și este atât de tare, de ce? Cred că are vreo șapte cuvinte pe care le folosește, șapte cuvinte… Din șapte cuvinte, are 2 milioane de followeri și face mulți bani. Și pe alea șapte cuvinte le spune mereu la fel.

La fel spune orice! De două săptămâni, de când îl urmăresc, ca să deslușesc ingredientele succesului la publicul tânăr care ne va plăti nouă pensiile, am constatat că zice: Hârz, Johnule! Asta e de bază! La orice postare despre orice spune ”Hâtz, Johnule!”, nu știu exact ce înseamnă. Zice mereu cu aceeași intonație: ”Hâtz, Johnule, ce taaare e!”. (…) Mai zice: ”Așa, tatăăă! Swipe, swipe!”. Swipe înseamnă că să dai cu degetul în sus pe ecran și să te duci pe site-ul care-ți dă pateuri, cauciucuri sau ce vinde el în momentul ăla. Asta e tot ce zice: ”Hâtz, Johnule, ce taaare. Așa, tatăăă! Swipe, swipe!”, a spus Mircea Badea.