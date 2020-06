Dorian Popa, achiziție nouă de 30.000 de euro. Pentru ce a scos o avere din buzunar

Dorian Popa își face toate poftele! Cunoscutul cântăreț a mai „scăpat” de niște bani din buzunar. Pentru ce a cheltuit din nou o avere?

Pe ce a mai cheltuit zeci de mii de euro cântărețul de data asta? Fanii sunt extrem de curioși de felul în care a reușit acesta să-și facă o adevărată avere și să-și permită ca la scurt timp după ce și-a ridicat o vilă impresionantă să mai scape din buzunar alte zeci de mii de euro. E clar că Dorian a știut să pună deoparte și să fie chizbuit o vreme bună, în special să-și culeagă laurii după munca depusă în toți anii de când este în vizorul publicului. Solistul a recunoscut că filmulețele de pe YouTube l-au ajutat foarte mult și i-au adus pe lângă banii proveniți de pe urma vizualizărilor și alte sume frumușele din diverse colaborări.

Vedeta și-a achiziționat garsoniera în care a stat mulți ani în adolescență, locul lui de suflet pe care nu avea cum să-l lase în urmă. Pentru că mereu este foarte transparent, le-a arătat internauților chiar și contractul de vânzare-cumpărare. „Nu aveam cum să las în urmă locșorul din care am plecat”, a scris sursa citată. Amintim că anii trecuți Dorian și-a cumpărat un teren de 600 de metri pătrați pe care și-a ridicat o vilă cu trei etaje care a costat 300.000 de euro.

„Hai că vă zic o informaţie super fresh. Pentru că e interesant şi pentru cei care ascultă. Datorită faptului că am reuşit să mă ajut foarte mult de YouTube, am băgat vreo 170.000 de euro, dar sunt contravaloarea a vreo 220.000 de euro, adică am reuşit să am discount-uri, oferte, colaborări de vreo 50-60.000 de euro până acum. Casa are 400 de metri pătraţi, piscină şi foişor şi 600 de metri pătraţi are terenul. 400 de metri pătraţi are casa, sunt 3 etaje. Sunt investiţii colosale la o casă, iar de când construiesc îmi dau seama de ce spuneau oamenii: E greu să faci o casă!”

