Dorian Popa, legătură secretă cu Duduienii. S-a aflat abia acum cu cine e prieten

Care este legătura dintre Dorian Popa și celebrul clan al Duduienilor? Juratul de la Next Star are o prietenie neașteptată de care nimeni nu a știut până acum. Ce a făcut celebrul cântăreț?

Legătura dintre Dorian Popa și clanul Duduienilor

Clanul Duduienilor trece la un alt nivel! Aceștia nu se mai mulțumesc doar cu dedicațiile maneliștilor, așa că își întorc privirea spre artiștii care se regăsesc des pe radiourile din România. Membrii clanului au bătut la ușa celebrului cântăreț și i-au cerut să le facă o dedicație video pentru unul din liderii de marcă, Anaser. Actorul s-a conformat rapid și pare că nu a fost deloc deranjat de noua postură în care s-a aflat.

La finele mesajului, vedeta chiar l-a invitat pe interlop la un grătar. În filmuleț, actorul din Sacrificiul apare la bustul gol alături de un văr și un prieten al lui Anaser Duduianu. Imaginile sunt realizate în urmă cu un an, vreme în care clanul era pe cai mari în București, niciun alt rival nemișcând în fața lui. ”Hâtz, Anaserule, te pupăm, tată și te așteptăm la cel mai mare grătar când termină fratele tău palatul, alături de Tite și de al nostru Nelson.

La mulți ani, tată, să fii sănătos și fericit”, a fost urarea făcută de solist. La vremea aceea, bărbatul era plecat din țară, așa cum e și azi, deși poliția îl caută cu mandat pentru că este inculpat în dosarul de șantaj și tâlhărie în care victimele sunt mai mulți maneliști celebri, în frunte cu Florin Salam.

Modul de operare al Duduienilor. Cum îi amenințau pe maneliști?

„(…) ANASER: Ce faci, domnu Bujilă?

BUJILĂ: Ce să fac, mă? Ce faci?

ANASER: Am o lună jumate aproape de…

BUJILĂ: De când aștept, să moară băiatul meu, știi de când aștept? Dar voiam să mă suni!

ANASER: Aaa, trebuia să te sun eu!… Bine, șefule, scuze că nu te-am sunat! Am greșit, am greșit…

BUJILĂ: Vii după mine?

ANASER: Băi, am greșit! Nu mi-am dat seama…

BUJILĂ: Lasă-mă, mă! Vii după mine aicea la Oru?… Mă auzi?

ANASER: Faci greșeli mari, să moară Natașa mea! / (…)