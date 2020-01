Dorian Popa i-a luat locul lui Selly la școală, dar a făcut prima gafă. Cum s-a făcut de râs cântărețul

Dorian Popa a făcut un schim de locuri cu vlogger-ul Selly, după ce și acesta din urmă a acceptat provocarea cu ceva timp în urmă, fiind, pentru o zi Dorian Popa. Astfel, artistul a fost nevoit să intre în pielea personajului și să facă tot ceea ce face Selly într-o zi normală. Ghinion însă pentru Dorian Popa: a nimerit una dintre zilele ”grele” ale lui Selly, cu școală și multe ore dificile în program.

Dorian Popa i-a luat locul lui Selly la școală, dar a făcut prima gafă

Artistul Dorian Popa a plecat în drum spre Craiova, unde a petrecut 24 de ore. A dormit în patul lui Selly, s-a aranjat în baia lui și a pornit-o la școală, mai exact la Colegiul Național „Frații Buzești” din Craiova, ca într-o zi normală din viața vloggerului.

”Astăzi sunt Selly pentru 24 de ore, astăzi intru în pielea lui Selly, pentru că și el a fost Dorian Popa pentru 24 de ore și a făcut toate lucrurile pe care le-ați văzut pe canalul meu. Astăzi, eu merg la Liceu, așa că trebuie să mă aranjez un pic, trebuie să văd ce găsesc în baia lui Selly”, a declarat artistul. Tatăl lui Selly i-a înmânat cheile bolidului lui Selly, cu promisiunea fermă că nu i-o va ciocni, așa cum a făcut-o vloggerul cu ceva timp în urmă. Zis și făcut, doar că lui Dorian Popa nu prea i-au surâs materiile din program: ”Cum m-am nimerit eu la ore astăzi, am Română, Biologie, două ore TIC, Matematică, nu puteam să am și eu Sport și Religie?”, afirmă artistul.

Nici bine nu a ajuns la școală, că… a și întârziat

Dorian Popa a fost primit la Liceu cu extrem de multă voie bună din partea celorlalți elevi, însă a făcut și prima gafă: nici bine nu a ajuns la școală că…. a și întârziat. Ce-i drept, doar patru minute.

”Nici n-am venit și eu o zi la liceu și doar ce-am aflat e că am întârziat, dar eu sunt obișnuit ca orele să înceapă la fix, la Craiova încep la și jumate. Ne parcăm și zburăm direct, că suntem în întârziere”, a precizat artistul pe canalul de YouTube. Printre autografe și urale, Dorian Popa a ajuns la clasă, unde a fost primit de … doamna dirigintă. Prima misiune: Limba și literatura română. ”Hâtz, Johnuțule, am ajuns să vorbim de romane interbelice, am ajuns la Plumb, Johnule, nu-mi mai dădeam seama dacă sunt la română sau la chimie”, a glumit artistul. Acesta s-a conformat cu orarul lui Selly și a participat la toate orele, părându-i-se, evident, interesante. La rândul lor, profesorii s-au arătat bucuroși de prezența lui Dorian Popa, deși unii dintre ei au fost, la început… circumspecți. Cei doi s-au reîntâlnit apoi după ore, împărtășind impresii despre ziua petrecută la școală de către Dorian Popa în rolul lui Selly.