Dorian Popa dă cu cardul de Sărbători: ”Am înlocuit cadourile din ghetuțe cu transferurile bancare”. Unde câștigă bani cu sacul. EXCLUSIV

Dorian Popa a început luna decembrie pe drumuri. Va avea concert chiar și mâine, de Sf. Nicolae, dar cu toate acestea nu-i uită pe cei dragi. Artistul ne-a spus că deja a pregătit cardul pentru transferurile bancare de Sărbători. De asemenea, acesta e de părere că artistul care stă acasă chiar și de Crăciun este unul trist. Personal, potrivit propriilor mărturisiri făcute în exclusivitate pentru Playtech Știri, acesta preferă să facă poze cu copiii, la concerte, decât să facă excese alimentare, acasă, de Sărbători.

Chiar dacă în această lună va fi mai mult pe drumuri, pentru că a decis, ca-n fiecare an, să nu stea acasă de Sărbători, pentru a bucura oamenii, mai ales copiii, prin prezența sa, Dorian Popa nu-i uită pe cei dragi. Și cum în această seară, Moș Nicolae va lăsa daruri în ghetuțe, artistul s-a grăbit și a făcut transferuri bancare pentru cei care i-au fost mereu alături:

„Fiecare știe cel mai bine pentru el ce-și dorește, de ce are nevoie în acel moment. Uneori un cadou în cont sau cash reprezintă pentru o persoană mai mult decât orice altceva. Nu-mi place să fac daruri clișeice. Prefer ca persoana respectivă să decidă singură ce-și cumpără, dacă vrea vreo gentuță, ghetuțe noi sau altceva. Eu nu lucrez cu sume mici, trebuie să fie de patru cifre”, ne-a declarat artistul, pentru Playtech Știri .

Artistul nu ne-a ascuns nici motivul pentru care preferă să lucreze chiar și de Crăciun, atunci când majoritatea colegilor săi de breaslă aleg să stea acasă, în sânul familiei:

„Artistul care stă acasă de Sărbători trebuie să fie trist. În fiecare an am avut concerte și de Crăciun, sunt o grămadă de spectacole. Acum e bătaia peștelui. Consider că un concert de Crăciun nu înseamnă muncă, ci un cadou de Sărbători pentru copiii care vor să mă vadă. Mai bine o poză cu copiii decât să stăm acasă să ne ia Salvarea.

Am început luna cu trei concerte, pe 1 am avut la Câmpia Turzii, pe 3, în Mangalia, iar pe 6, la Constanța, chiar de Moș Nicolae. Muncesc, dar sunt fericit!”, a completat solistul.