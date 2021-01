Dorian Popa a spart banca. Pe ce a dat acum sute de mii de euro

Dorian Popa, sau Mr.Hâtz, cum i se mai spune, chiar și în pandemie, are bani de cheltuit. Fanii vedetei au putut afla despre ultima sa achiziție, direct de pe Instagram. Dacă e să luăm în considerare achiziția, este clar că nu duce lipsă de bani.

Dorian Popa șochează, ăsta este termenul pe care-l putem folosi de fiecare dată când vorbim despre el. Dacă, nu demult, Mr.Hâtz, anunța că vrea să-și adauge în buletin porecla, acum aflăm că a cumpărat 1.400 de metri pătrați. Îmtr-o postare recentă de pe Instagram, Dorian și-anunța fanii despre cea mai recentă extravaganță, în valoare de 300.000 de euro.

Deși activ pe Instagram, Dorian Popa are canalul său de youtube unde fanii îi urmăresc clipurile postate, cu sufletul la gură.

Că tot am vorbit de achiziții, într-unul din clipurile recente, Dorian le-a povestit fanilor despre cea mai proastă investiție a sa, fiind vorba de o garsonieră.

„Hâtz Johnuțule și în mânuță avem actele! Suntem victorioși! Bravo, mamișor! Avem mai puțin cu 35.000 de euro în conturi, însă avem hârtiile astea care au costat 35.000 de euro. Și ce credeți, nu este o mașină! Garsoniera o să vreau să fie și un studio foto, că de multe ori am avut nevoie și am dat din colț în colț.

Ca mulți influenceri din zilele noastre, și Dorian Popa are venituri considerabile din platforma Youtube, unde are câteva mii de urmăritori. Artistul ar putea avea venituri cuprinse între 7.000 ți 30.000 de euro, conform declarațiilor artistului.

”Din vizualizări faci între 7 și 15.000 de dolari pe lună și dacă mai faci și publicitate bine gândită poți să te duci între 20 și 40.000 de euro pe lună, deci plus vizualizările, te duci undeva între 30 – 50.000 și dacă mai ai și contracte pe un an, cum am eu, sar de o sută lejer.”