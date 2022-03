Dorian Popa a rămas fără permis. Cum are de gând să îl recupereze mai devreme EXCLUSIV

Dorian Popa a rămas fără pemis auto după ce a depășit limita legală de viteză, pe o autostradă, în timp ce se întorcea de la un eveniment din Timișoara. Cum artistul are multe drumuri de făcut, și mare nevoie de mașină, acesta și-a angajat șofer un prieten, și urmează ca în curând să dea examen, pentru a-i fi redusă suspendarea permisului, de la 90 la 60 de zile.

În urmă cu două zile, Dorian Popa a fost tras pe dreapta de către poliția rutieră și s-a trezit fără permis, după ce a depășit limita legală de viteză, pe autostradă, în timp ce se întorcea de la Timișoara. Angrenat în numeroase proiecte, atât artistice cât și personale, ce țin de afacerea sa imobiliară, el are nevoie ca de aer de mașină, motiv pentru care a trebuit să apeleze la un prieten, pentru a-i fi șofer.

„Am avut zile mai grele. Ieri mi-au suspendat permisul, am fost puțin mai grăbit pe autostrada aia iar acum mă descurc, am un băiat, șofer care mă ajută. Veneam de la Timișoara, de la un super miting cu un producător de mobilă sută la sută român, care se va ocupa de mobilarea cartierului meu. Îmi place să lucrez cu oameni de pe play-urile mioritice, și în al doilea rând sunt un brand de calitate”, a declarat artistul pentru impact.ro.

Artistul ne-a mai spus că intenționează să-și recupereze permisul mai devreme de cele 90 de zile cât i-a fost suspendat, motiv pentru care va susține un examen, să redevină șofer.

Altfel, Dorian Popa nu se grăbește să-și scoată la vânzare cele zece case, pe care le ridică la Domnești, din motive economice, în primul rând.

„Nu le scot la vânzare decât în momentul în care clienții vor putea intra în casă, având nevoie doar de saltele și așternuturi. Fiecare va dormi pe salteaua lui, mai moale, mai tare… În rest totul le voi pune la dispoziție, inclusiv hârtie igienică.

Am cereri, sunt relaxat știind că am avut puterea să pun în case lucruri pe care puțini constructori ar putea, pentru că prețurile au sărit în aer și mulțumesc că pot să fac un bine și viitorilor clienți, dar nu mă grăbesc pentru că din punct de vedere economic e posibil să vină o perioadă care nu este tocmai favorabilă. Pentru că am fost un băiat cuminte și am pariat bănuții mei, voi sta cuminte până când piața va fi la nivelul necesar vânzării”, a completat acesta.