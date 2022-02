Ce a spus Iulia Albu despre cum se îmbracă Dorian Popa. Mulți vor fi surprinși

Face ea ce face și mereu ajunge în centrul atenției. Recent, Iulia Albu a comentat stilul vestimentar al artistului Dorian Popa, dând cărțile pe față în ceea ce privește părerea ei despre felul în care se îmbracă unul dintre cei mai îndrăgiți influenceri din România. Ce sfat i-a dat experta emisiunii „Poliția Modei”.

Iulia Albu este, de departe, una dintre cele mai controversate vedete din showbizul românesc. Fosta jurată de la „Bravo, ai stil!” este recunoscută pentru stilul său direct și tranșant de a spune lucrurilor pe nume.

De când este implicată în proiectul „Poliția Modei”, diva de la Antena Stars are șansa de a examina cu atenție ținutele personalităților publice din România, iar Dorian Popa nu a scăpat, nici el, de sub lupa vigilentă a frumoasei șatene.

Iulia Albu a mărturisit că nu îi place felul în care Dorian Popa asortează articolele vestimentare pe care le poartă, lucru pe care vedeta spune că i l-ar fi spus în față artistului. Cu toate acestea, concurenta emisiunii „Dancing on Ice: Vis în doi” a avut numai cuvinte de laudă la adresa celebrului actor, pe care-l consideră un om muncitor și asumat.

Iulia Albu va participa la „Dancing on Ice”, o nouă emisiune de divertisment care va începe, în curând, la Antena 1. Celebrul fashion editor a acceptat provocarea de a dansa pe gheață alături de un patinator profesionist pentru a îndeplini un vis arzător.

„Până acum, cel mai mare dușman al meu a fost propria teamă. Nu îmi este rușine să recunosc. Am fost terifiată de ideea că aș putea suferi o accidentare urâtă sau că aș putea eșua. Dar am descoperit că iubesc gheața și ador să îmi testez limitele. Dancing on Ice: Vis în doi nu este doar un proiect colosal de televiziune, este și o oportunitate de a oferi.

Este șansa de a lupta alături de partenerul meu pentru a împlini un vis pentru cei ce nu o pot face singuri. Este un proiect care m-a învățat ce înseamnă modestia, prietenia și ce înseamnă să fii parte dintr-o echipă”, a declarat Iulia Albu.