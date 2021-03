Donald Trump, îndrăgostit lulea de Prințesa Diana? Secretul lui s-a aflat, ce îi tot trimitea

Cu numai câteva luni înainte ca ea să moară, în 1997, Donald Trump a spus că și-ar fi dorit să își încerce norocul cu Prințesa Diana și să aibă o relație romantică.

Într-un interviu pentru Howard Stern, acesta a recunoscut când a fost întrebat:

Mai mult, acesta i-a lăudat frumusețea remarcabilă:

„De fapt, era foarte frumoasă. Am crezut că este supermodel frumos. A avut momente în care nu arăta grozav și a avut momente în care arăta mai bine decât oricine din lume „.

„Vă spun ce, cred că este magnifică. Lady Di a fost cu adevărat o femeie cu o mare frumusețe. Am văzut-o de câteva ori ”, a spus el.

„Era foarte frumoasă și oamenii nu-și dau seama cât de frumoasă era. Avea înălțimea, avea frumusețea, avea pielea, totul”, a spus acesta. De asemenea, el a scris în cartea sa din 1997, The Art of Comeback „Am un singur regret, că nu am avut niciodată ocazia să o curtez pe Lady Diana Spencer”.