Legăturile pedofilului Jeffrey Epstein cu Bill Clinton și Donald Trump. Ce imagini compromițătoare are cu ei

Un jurnalist susţine că Ghislaine Maxwell, fosta parteneră a lui Jeffrey Epstein, i-a dezvăluit existenţa unor imagini compromiţătoare cu foștii președinți americani Bill Clinton și Donald Trump.

Legăturile miliardarului Jeffrey Epstein cu Bill Clinton și Donald Trump

În cartea sa ”Ticking Clock: Behind the Scenes at 60 Minutes”, jurnalistul Ira Rosen scrie că Jeffrey Epstein, miliardarul care s-a sinucis în vara lui 2019 într-o închisoare din New York, avea filmulețe compromițătoare cu Bill Clinton și Donald Trump. Jurnalistul a intrat în posesia acestei informații prin Ghislaine Maxwell, fosta parteneră a lui Epstein. Ziaristul ar fi contactat-o pe Maxwell în anul 2016, pe când Ameria se afla în campanie electorală, și i-a spus că știe de existența unor înregistrări video care îl puneau într-o lumină nefavorabilă pe Trump, atunci candidat la Casa Albă.

„Vreau filmuleţele. Ştiu că el (Epstein, n. red.) îi filma pe toţi şi vreau filmuleţele cu Trump şi fetele”, a spus jurnalistul. „Sunt fiica unui magnat de presă. Ştiu cum funcţionează aceste lucruri. Dacă vrei să intri în asta, nu poţi să faci treaba pe jumătate. Dacă vei găsi filmuleţele cu Trump, atunci va trebui să le cauţi şi pe cele cu Clinton”, ar fi răspuns ea.

Prezentând acest dialog, producătorul de televiziune Ira Rosen a afirmat că există dovezi ale implicării lui Trump și Clinton în afacerea Epstein. Cei doi foști șefi de stat au negat că au fost beneficiari ai rețelei de prostituție a lui Epstein, dar au recunoscut că au avut legături de amiciție cu miliardarul. Donald Trump a vorbit cu admirație despre pasiunea omului de afaceri față de tinere, în vreme ce Bill Clinton a fost surprins de mai multe ori la bordul avionului afaceristului sau pe insula sa privată, conform independent.co.uk.

Moartea lui a declanșat scandal

Scandalul declanșat de sinuciderea finanțistului american în timp ce era în custodia Autorităților Federale a alimentat teorii conspiraționiste. Chiar Donald Trump a încurajat speculațiile după ce a distribuit pe Twitter că Epstein avea informații despre Bill Clinton.

„Era probabil în acel moment persoana cea mai importantă din custodia Biroului Federal al Penitenciarelor și mai încercase o dată să-și pună capăt vieții”, explica Elie Honig, expert jiridic CNN.

Jeffrey Epstein a avut o primă tentativă de sinucidere pe 23 iulie, iar psihologii închisorii l-au scos de pe lista de risc o săptămână mai târziu. El a murit pe 10 august.