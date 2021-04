Donald Trump a făcut anunțul pe care toți americanii îl așteptau. Ce a spus și despre Joe Biden VIDEO

De la plecarea de la Casa Albă, fostul președinte Donald Trump a sugerat că ar putea candida n 2024. Trump a mai spus că susținătorii săi ar trebui să aibă „speranță”. Este prima apariție televizată cu fostul președinte, de la pierderea alegerilor prezidențiale. Interviul i-a fost acordat chiar norei sale, Lara Trump.

Fostul președinte Donald Trump a fost intervievat de Lara Trump, nora sa, pentru podcast-ul ei, „The Right View”, unde l-a întrebat despre planurile sale politice viitoare. „Aveți speranță, asta este ce vă pot spune”, a declarat fostul președinte în primul său interviu la cameră de la ieșirea de la Casa Albă în ianuarie.

„Ai speranță. Ne iubim țara – această țară. Cu toții îi datorăm mult țării noastre, dar acum trebuie să ne ajutăm țara. ” Apoi a continuat să promoveze contrastul dintre administrația sa și cea a președintelui Biden.

”Și am fost acolo. Am fost până acum atât de buni. Ce am făcut cu Iranul. Ce am făcut cu China. Am fost cu toții pregătiți să facem niște lucruri grozave și apoi vedeți ce se întâmplă chiar acum. Modul în care China a tratat reprezentanții noștri săptămâna trecută – în Alaska – cu atâta lipsă de respect. Nu mi-au vorbit niciodată așa.

Te uiți la Coreea de Nord, mă înțeleg cu Kim Jong Un. Și timp de patru ani nu am avut nicio problemă. Acum, dintr-o dată, vedeți că problema începe din nou.”, a declarat fostul președinte Donald Trump