Doliu uriaș pentru Florin Piersic, chiar de ziua lui. Pe cine a pierdut actorul

Ieri, pe 27 ianuarie 2022, românii i-au urat „La mulți ani!” unuia din cei mai iubiți actori români, Florin Piersic. Celebrul actor a ajuns la venerabila vârstă de 86 de ani, dar ziua i-a fost umbrită de decesul unui bun prieten. Epigramistul Eugen Albu a fost înmormântat exact în aceeași zi, iar celebrul acor a revenit de urgență de la Frankfurt pentru a lua parte la funerarii.

Cu certitudine, celebrul actor Florin Piersic este unul dinc ei mai iubiți și apreicați actori români, din generația sa. Deș ajuns al venerabila vârstă de 86 de ani, actorul nu dă semne că s-ar retrage de pe scenă. Recent, unul din apropiații actorului a vorbit în exclusivitate cu redacția Playtech, declarând că:

Din păcate, însă, planurile actorului aveau să fie date peste cap de aflarea despre decesul unuia din prietenii săi extrem de apropiați.

Deși se spunea că se va retrage la Cluj, Florin Piersic se afla în Germania, la Frankfurt. Dar sejurul său pe tărâm german avea să fie întrerupt de afalrea despre dispariția epigramistului Eugen Albu. Conform apropiaților, Florin Piersic și regretatul epigrammist sunt prietnei de-o viață, iar moartea acestuia l-a marcat pe artist. Suferința sa este cu atât mai mare, cu cât familia regretatului epigramist a decis să-l înmormânteze exact în ziua în care FLorin Peirsic a împinit 86 de ani.

Un alt apropiat al actorului, Ovidiu Purdea Someș, a povestit la Antena 3 despre ziua de ieri. A vorbit despre cum au decurs lucrurile la înmormântare, dar și despre starea de spirit a celebrului actor, declarând:

„Florin m-a prins de braț și mi-a spus: Nu pot să cred că Eugen nu mai este! Tot ce se va întâmpla pe pământ, oricât va evolua lumea, va crește sau va coborî, lumea fără Eugen Albu, fără prietenul nostru, nu va mai fi la fel. Iartă-ne, Eugen, dragă! Noi suntem mai muritori decât tine!

M-a luat de braț, am coborât împreună scările și mi-a mai zis: Astăzi, ziua mea, i-o dăruiesc lui Eugen Albu. Am să mă retrag undeva în singurătate, am să mă rog pentru el, mă rog pentru voi, mă odihnesc și apoi va veni o altă zi”, a povestit Ovidiu Purdea Someș la Antena 3.