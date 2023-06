Doliu uriaș în politica din România. A murit, anunțul tragic de azi

Este doliu uriaș în politica din România. Duminică, 25 iunie 2023, a fost anunțată moartea unui fost parlamentar, un polician ce a făcut parte din legislativ nu mai puțin de 24 de ani, fiind ales din listele Partidului România Mare și ale Partidului Social Democrat.

Lumea politică din România este în doliu, după moartea unui fost parlamentar. Fostul deputat Anghel Stanciu s-a stins din viață la vârsta de 74 de ani, anunțul fiind făcut de nora sa, duminică, 25 iunie 2023.

„Cu nemărginită durere în suflet, familia anunţă trecerea in nefiinta a celui care a fost prof. univ. emerit, doctor docent.dr ing. Anghel Stanciu, tata,frate, soț, bunic și om intre oameni. Vei rămâne veşnic în sufletele noastre! Sicriul va fi depus la Capela Daniel si Anca, vis a vis de intrarea in cimitirul Eternitatea,in cursul zilei de marti , iar inmormantarea va avea loc joi, la Cimitirul Eternitatea, la ora 12.00”, a anunțat nora fostului parlamentar, Irina Stanciu.

Anghel Stanciu a câștigat nu mai puțin de șase mandate în Parlamentul țării noastre, el fiind ales de pe listele Partidului România Mare și ale Partidului Social Democrat, făcând astfel parte din legislativ nu mai puțin de 24 de ani.

A fost unul dintre cei mai longevivi parlamentari ieșeni – 1992-2008/ PRM, 2008-2016/ PSD.

„Iasul a pierdut astazi pe unul din cei mai apreciati si valorosi universitari, prof. univ. emerit, dhc. dr.ing. Anghel Stanciu. În varsta de 74 de ani, cu o impresionanta cariera didactica la Univ. Tehnica Gh. Asachi din Iasi si ulterior, politica in Parlamentul Romaniei, Anghel Stanciu a fost o personalitate marcanta a comunitatii iesene in perioada 1992-2016.

Profesor in cadrul Catedrei de Geotehnica si Fundatii din cadrul Facultatii de Constructii Iasi, Universitatea Gh. Asachi Iasi, dar si membru al Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania si al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice Gheorghe Ionescu Sisesti, Anghel Stanciu a lasat in urma sa o impresionanta mostenire stiintifica si didactica, constand in peste 216 lucrari stiintifice publice, 20 de cursuri, manuale, carti si indrumatoare, 7 brevete de inventii, 71 de contracte de cercetare stiintifica si 15 proiecte realizate.

Profesorul Anghel Stanciu a fost si Presedinte al Senatului Universitatii Tehnice Gheorghe Asachi din Iasi in perioada 2012-2016”, au transmis apropiații fostului parlamentar.