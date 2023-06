Călin Popescu Tăriceanu și Adrian Severin, momente incredibile în centrul Bucureștiului. Toți i-au văzut așa FOTO EXCLUSIV

După ce s-a retras din prima linie a scenei politice din România, fostul prim-ministru a fost văzut din ce în ce mai rar în spațiu public. Fotoreporterii Playtech Știri l-a surprins cu puțin timp în urmă, însă, pe străzile din Capitală, alături de Adrian Severin. În ce ipostază au fost văzuți cei doi. Imagini în exclusivitate.

Călin Popescu Tăriceanu este unul dintre numele mari din politica românească de după Revoluția din 1989. A ocupat mai multe funcții importante, printre care cea de premier al României, președinte al Senatului, președintele Partidului Național Liberal (PNL) și apoi al Alianței Liberalilor și Democraților (ALDE)

După ce a ales să se retragă din prima linie a conducerii țării, acesta nu a mai fost văzut la fel de des în spațiul public. Ajuns la vârsta de 71 de ani, fostul politician preferă să ducă o viață liniștită, alături de familie și cei apropiați.

Recent, el a fost surprins pe străzile din Capitală de echipa de paparazzi a redacției Playtech Știri, colegii de pe teren reușind să obțină imagini în exclusivitate cu fostul premier, alături de Adrian Severin.

Călin Popescu Tăriceanu pare să nu renunțe la pasiunile sale. Acesta este cunoscut pentru faptul că este un iubitor al fenomenului moto, astfel că el a fost văzut recent conducând scuterul său Vespa, despre care spunea, în urmă cu ceva timp, că îl folosește des pentru a se deplasa prin București.

Astfel, el a fost surprins de către fotoreporteri cu ceva treaba prin Dorobanți, după care a fost văzut stând de vorbă cu fostul ministru de externe, Adrian Severin, de care pare să fi scăpat cu greu. Acesta din urmă a ținut să îl conducă chiar până la scuter și, după ce s-a încheiat conversația dintre cei doi, fostul premier a demarat în trombă. Vezi imagini cu cei doi în Galeria Foto.

„A fost moștenit de la bunicul meu, unul dintre pionerii acestui domeniu. După ce a terminat școala, el s-a angajat la prima întreprindere de import auto din România, care îi aparținea boierului Leon Leonida. Acesta fusese plecat la Paris și își adusese o mașină cu care i-a scos din minți pe toți boierii acelor vremuri care mergeau cu trăsura.

Toate poveștile de familie mi-au stârnit curiozitatea: pozele pe care le-am văzut cu showroom-ul din Constanța, atelierele de reparații și piese de schimb (..)

La 17 ani mi-am cumpărat un scuter Manet, făcut în Cehoslovacia, foarte performant. Era de ocazie, iar banii i-am strâns tare greu. Cu el am străbătut toată România. Mersul pe două roți mi-a dat acest sentiment și este un fior care nu m-a părăsit nici astăzi.

Am făcut parte din primul cerc de pasionați ai motocicletei din București. Alături de câțiva prieteni am reînviat dragostea pentru acest vehicul. Ne-am luat motociclete de ocazie și până la revoluție am avut permanent un vehicul pe două roți. Când se stricau le reparam… și asta făcea parte din plăcere (..)

Am și acum prima motocicletă nouă pe care mi-am cumpărat-o după 1990. Este un Triumf, un „motor” foarte frumos. Și mai am și un scuter Vespa, modern și fâșneț, pe care îl folosesc exclusiv pentru oraș.”,a povestit mai demult Călin Popescu Tăriceanu, pentru autotestmagazin.ro.