Doliu uriaș în lumea muzicii din România. S-a stins Noemi Marin

Mediul academic și cultura românească este mult mai săracă astăzi, după vestea din 19 iunie, dată de Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”. La 68 de ani, s-a stins din viață profesorul universitar dr. Noemi Marin, fiica celebrului Marin Constantin, părintele corului.

Noemi Marin, o carieră impresionantă

Dacă mulți români știu despre Marin Constantin, celebrul dirijor, muizician și întemeietorul unuia dintre cele mai apreciate coruri, care astăzi îi poartă numele, Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, despre fiica sa puțină lume știe. Născută în 1954 la București, Noemi Marin va îmbrățișa o carieră universitară, iar în mediu literar este cunoscută pentru mai multe volume de poezie, fiind și deținătoarea câtorva premiii literare în România. Parte din volumele sale de poezii erau publicate și dincolo de ocean, în Canada și SUA, de altfel țara sa de adopție.

Noemi Marin a fost profesor la Școala de Comunicare și Studii Multimedia, a ocupat, de asemenea, funcțiile de director al Școlii (2011-2014), director al Programului de Studii pentru Pace (2007-2012) și editor al Journal of Literacy and Technology, din 2005. A avut un doctorat în retorică de la University of Maryland, College Park, predând mulți ani la Florida Atlantic University, specializată în retorică și discurs politic în Europa de Est.

”Publicul străin îl cunoaşte pe tatăl meu”

Pe lângă o prodigioasă carieră universitară și literară, Noemi Marin a fost fiica tatălui său, Marin Constantin, unul din cei mai importanți exponenți ai muzicii de cameră din România. Dar, ceea ce l-a inclus în cartea de onoare a culturii și muzicii românești este înființarea, în urmă cu 60 de ani, a ceea ce avea să fie recunoscut pe plan internațional sub numele de ”Corul Madrigal”, iar activitatea corului, într-o perioadă de extrem de multe restricții și presiuni, avea să-i aducă marelui dirijor notorietatea și continuitatea a cea ce știm astăzi ca fiind Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”. Inclusiv regretata Noemi Marin avea să facă parte din ”Corul Madrigal”.

Din păcate, în 2011, marele dirjor avea să părăsească această lume, dar creația sa și muzica adusă în fața publicului de corul său au rămas. Într-un material, publicat chiar în anul dispariției marelui dirijor, Noemi Marin scria pe site-ul LiterNet.ro despre tatăl său, declarnd atunci:

„Publicul străin îl cunoaşte pe tatăl meu, atât prin înregistrări şi filme, dar, mai ales, prin prezenţa sa directă în sălile de spectacol, trăind momente de inegalabilă măreţie muzicală, de respiraţie inefabilă şi întrepătrundere spirituală. Există, însă, şi un alt public, mai puţin cunoscut în România, public care l-a întâlnit pe Marin Constantin prin persoane ca mine, mama şi fratele meu, prin fiica mea, Oana şi soţul meu, John, prin foştii membrii ai Corului Madrigal (Irina Bazavan, Ecaterina Chirica, Mariana Popescu-Fălticeni şi alţii), prin noi, cei apropiaţi lui, răspândiţi pretutindeni”, spunea Noemi Marin.

La 68 de ani, profesorul universitar dr. Noemi Marin s-a stins din viață

Vestea trecerii în neființă a fiicei celebrului dirijor Marin Constatin, profesorul universitar dr. Noemi Marin, a fost dată chiar de reprezentații corului într-un text publicat pe rețelele de socializare alaltăieri, pe 19 iunie 2023, în care sunt reamintite ultimele momente din viața regretatei Noemi Marin, fiind vorba de întâlnirea cu autorul unei excepționale lucrări despre Madrigal, intitulată ”Marea Carte a Madrigalului”, Mădălin Guruianu, și lansată în luna iunie în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest 2023.