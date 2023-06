Doliu uriaș! A murit soția lui Alexandru Arșinel, anunțul trist din această dimineață

Soția lui Alexandru Arșinel, Marilena, a decedat. Anunțul trist a fost făcut public chiar de fiul regretatului actor, pe pagina personală de Facebook. Femeia a decedat vineri, 9 iunie, la doar nouă luni de la moartea soțului său.

Marilena Arșinel era imobilizată la pat încă din anul 2016, când a suferit un accident casnic. Nu se mai putea deplasa singură și era internată la un azil, acolo unde primea cele mai bune îngrijiri.

În urmă cu aproximativ o lună, Cristian Arșinel mărturisea că mama lui a fost dusă la un azil, pentru că nu se simțea foarte bine.

Marilena și Alexandru Arșinel s-au cunoscut în 1968 și a fost dragoste la prima vedere. În același an, cei doi s-au căsătorit și au avut împreună doi băieți, pe Bogdan și Cristian.

„La un moment dat, am văzut o fată a cărei imagine m-a hipnotizat, mi s-au lipit ochii de ea ca de un magnet. Nu am mai putut efectiv să îmi iau ochii de la ea. M-am apropiat şi am întrebat-o cum o cheamă, dar nu mi-a răspuns. Am plusat şi am întrebat-o: «Dar ce ai face dacă m-aş îneca?». S-a întors spre mine, mi-a zâmbit, dar tot nu mi-a răspuns! Am păcălit-o! Cred că merita un bărbat mai bun decât mine, în sensul că n-am fost întotdeauna lângă ea când a trebuit. Întâlnirea cu Marilena a fost un semn dumnezeiesc!”, spunea Alexandru Arșinel despre povestea de iubire cu Marilena.