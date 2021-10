Doliu pentru Aurel Pădureanu. După moartea soției, și-a mai pierdut o persoană apropiată

Aurel Pădureanu este din nou în doliu, după ce a mai pierdut o persoană apropiată, la aproximativ șapte luni de la moartea soției, regretata artistă Cornelia Catanga.

Aurel Pădureanu, rămas văduv după ce și-a pierdut soția din cauza coronavirusului, trece iar prin momente cumplite, după ce o altă persoană apropiată sufletului său a murit. Este vorba despre ultima sa soră, care s-a stins din viață, după o grea luptă cu cancerul. Artistul este devastat de durere și se pregătește de înmormântare.

Aurel Pădureanu a vorbit despre momentele grele prin care trece, spunând că Fănica era singura soră care îi mai rămăsese, ea fiind și cea mai mare dintre frați.

Era cea mai mare dintre frați, avea 75 de ani, i-am pierdut și pe ceilalți doi, deci am rămas singurul. Sunt copleșit de durere, am o stare așa de proastă, mă gândesc că moartea e mai aproape de om mai mult ca niciodată”, a spus Aurel Pădureanu la Antena Stars .

Artistul a mai declarat că sora lui a fost cea care i-a fost mereu aproape, iar după ce Cornelia Catanga a murit, ea era cea care îl suna mereu să-l întrebe dacă este bine și cum reușește să treacă peste această dramă. Aurel Pădureanu a mai spus și că sora sa, Fănica, s-a prăpădit din cauza cancerului, asta după ce fusese operată în urmă cu un an, însă boala a recidivat. Fănica, sora lui Aurel Pădureanu, va fi înmormântată mâine, la cimitirul Ghencea, potrivit spuselor artistului.

Aurel Pădureanu a postat și un mesaj pe rețelele de socializare.

” (…) Mă simt extrem de trist și supărat în sufletul meu, gândindu-mă că am rămas singur. Nici ceilalți doi frați ai mei nu mai sunt. Nu am să te uit niciodată, surioara mea scumpă și dragă, așa cum nu am uitat-o nici pe Mariana, nici pe Titi, ceilalți doi frați ai mei. Veți rămâne toți 3 în sufletul meu și nu am să vă uit câte zile voi mai avea și eu de trăit.

Noi facem parte dintr-o familie, cu un nume emblematic de artiști, care și-au înscris numele în nemurire. Dar tu ai fost singura care m-a iubit cel mai mult. Drum lin către stele, surioara mea! Și bunul Dumnezeu să aibă grijă de sufletul tău frumos și blând, iar drumul să-ți fie presărat numai cu flori. Nu am să te uit toată viața mea”, a scris Aurel Pădureanu pe rețelele sociale.