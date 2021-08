Aurel Pădureanu, mesaj disperat la 4 luni de la moartea Corneliei Catanga. Ce a transmis, cu lacrimi în ochi (exclusiv)

Aurel Pădureanu, soțul regretatei artiste Cornelia Catanga, nu și-a revenit nici acum din șocul pierderii soției sale dragi. Cu lacrimi în ochi mărturisește că are probleme financiare, însă, cel care îi dă putere să meargă mai departe este Alexandru, fiul pe care îl are cu regina muzicii lăutărești, Cornelia Catanga.

La patru luni de la moartea fulgerătoare a Corneliei Catanga, Aurel Pădureanu suferă foarte mult. Contactat de reporterii Impact.ro, acesta a mărturisit că se descurcă foarte greu cu banii și că stă în chirie, de când a rămas văduv.

“Acum stau în chirie la Piața Rahova, la fetița mea. Cheltuielile mă duc pe luna cam la 500 de euro. Asta înseamnă chiria, utilitățile și mâncarea lunară. Nu pot cere de la fata mea, vă dați seama. Este o sumă destul de măricică, este adevărat, dar nu am ce face”, a precizat Aurel Pădureanu.

După moartea soției, Aurel Pădureanu, în vârstă de 70 de ani, își găsește alinarea sufletească în Alexandru.

Aurel Pădureanu nu se poate acomoda în casă fără Cornelia Catanga, care i-a fost alături peste trei decenii. Acesta declară că merge des la cimitir și că a visat-o.

”După moartea Corneliei nu am dat hainele ei, încă le păstrez, ele îmi alină sufletul atunci când mă arde dorul de ea. O să mai dau din ele, dar să văd la cine, cineva să merite lucrurile Corneliei. Nu vreau să le dau la oricine. Am și visat-o, normal, dacă mă gândesc non-stop la ea. Merg la cimitir din două în două zile, vorbesc cu ea, îi aprind o lumânare. Ultima dată am visat-o acum vreo săptămână dar nu mai știu să îți spun cum anume”, a spus Aurel Pădureanu.