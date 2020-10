Doliu pentru actorii din ”Doi bărbați și jumătate”. Preferata lui Charlie Sheen a murit

Doliu pentru actorii din ”Doi Bărbați și jumătate”. Berta, jucată de actrița Conchata Ferrell, preferata lui Charlie Sheen, a murit marți. Un reprezentant al Warner Bros a confirmat trista veste.

Actriţa Conchata Ferrell, Berta din ”Doi bărbați și jumătate”, a murit. Charlie Sheen i-a adus un omagiu pe Twitter

Actrița Conchata Ferrell, celebră pentru rolul menajerei Berta din serialul ”Doi bărbați și jumătate/ Two and a Half Men”, prezentă în toate cele 12 sezoane ale seriei, a murit marți, în Sherman Oaks, la vârsta de 77 de ani.

Ea a fost spitalizată în luna mai și a petrecut mai mult de o lună la terapie intensivă, unde a suferit un stop cardio-respirator. A fost apoi mutată într-un alt centru de tratament, unde i se făcea dializă și respira cu ajutorul unor aparate. Ferrell a fost căsătorită cu sunetistul Arnold Anderson și a avut trei fiice, dintre care două vitrege.

an absolute sweetheart

a consummate pro

a genuine friend

a shocking and painful loss. Berta,

your housekeeping

was a tad suspect,

your „people”keeping was perfect. 💕©️💕 pic.twitter.com/cJMK8APgQV — Charlie Sheen (@charliesheen) October 13, 2020

Chuck Lorre, creator şi producător executiv al serialului american, a transmis: „Îi spuneam Chatty. Şi toţi o iubeam. Doisprezece ani de suişuri şi coborâşuri şi multe, multe râsete. Trecând prin toate astea, a fost o stâncă. A fost unul dintre cei mai buni. Am avut privilegiul să îi spun prieten”.

Sheen, starul din ”Doi bărbați și jumătate”, concediat din serial în anul 2011, i-a adus colegei sale un omagiu pe rețelele de socializare, numind-o pe Twitter „o adevărată prietenă”.

Scurt istoric

Ferrell s-a născut în Charleston și a a absolvit cursurile Marshall University, unde a şi jucat pentru prima dată într-o piesă de teatru. Debutul în afara Broadway a venit în anul 1973, ca membru al companiei ”Circle in the Square”. La scurt timp, au urmat mai multe roluri pe scenă și în televiziune. A jucat în lungmetrajul ”Heartland” (1979), apoi în ”Edward Scissorhands”, ”Network”, ”Crime and Punishment in Suburbia” şi ”True Romance”.

În anul 1992 a primit prima nominalizare la Emmy, pentru rolul avocatei Susan Bloom din serialul ”L.A. Law”. Printre alte seriale în care a jucat se numără ”Buffy the Vampire Slayer”, ”Teen Angel”, ”Matlock” și ”B. J and the Bear”, cât și ”The Ranch” (Netflix).