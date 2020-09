Charlie Sheen, transformare incredibilă la 55 de ani. Poveste devastatoare de viață pentru actorul din ‘Doi bărbați și jumătate’

Considerat a fi unul dintre cei mai bine plătit actori de televiziune din Statele Unite ale Americii, Charlie Sheen are o poveste de viaţă nu tocmai frumoasă. Destinul actorului din “Doi bărbaţi şi jumătate” a fost guvernat de droguri, alcool şi femei.

Despre Charlie Sheen se ştie că este unul dintre cei mai bine plătiţi actori din SUA, acesta primind 1,8 milioane de dolari pentru un episod din “Doi bărbaţi şi jumătate” şi 2 milioane de dolari pentru “Anger Management”. Banii, însă, nu i-au adus fericirea sau liniştea de care avea nevoie. Din contră. Starul ajunsese să cheltuiască 100.000 de dolari pe noapte pentru petreceri cu femei şi droguri. În 2011, după ce îl jigneşte pe creatorul serialului care i-a adus notorietate, este concediat.

”Cred că lumea uită că, în timpul realizării serialului, am trecut prin două divorțuri – cu Brooke Mueller și Denise Richards – și am făcut patru copii, ceea ce este mult”, s-a apărat actorul după o cădere nervoasă.

Momentul în care şi-a dat, însă, seama că nu mai poate continua cu acest stil de viaţă distructiv a fost acela în care fiica sa avea nevoie să fie dusă cu maşina la o zi de naştere.

”Nu conduc niciodată sub influența alcoolului. Am realizat că nu pot nici măcar să am grijă de copiii mei. În dimineața următoare, m-am trezit și mi-am dat seama că trebuie să mă las de băut. Mergeam la petreceri şi parcă eram posedat de un demon. Nici azi nu ştiu cum am putut crea tot haosul din capul meu. E ca şi cum aş fi fost victima unei răpiri extraterestre sau a unei posedări demonice”, a povestit vedeta.