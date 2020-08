Doliu în lumea filmului! Îndrăgitul actor din Star Trek a pierdut lupta cu boala

A murit Ben Cross. Boala îndrăgistului actor din Star Trek s-a agravat în ultima săptămână. Mesajul familiei după trecerea sa în neființă.

A murit Ben Cross (72 de ani), un actor care a jucat în filmul ”Chariots of Fire”, câștigător al premiului Oscar, și ”Star Trek” (2009). Reprezentantul său, Tracy Mapes, a declarat că actorul a murit marți, răpus de boală. Fiica actorului, Lauren Cross, a spus că tatăl ei a murit la Viena, Austria.

„El a fost un om care ne-a învățat să ne acceptăm sentimentele, oricare ar fi acestea. Suntem recunoscători pentru timpul pe care l-am avut cu el. Spiritul său trăiește în inimile noastre prin cuvintele, muzica și dragostea pe care încă le simțim”, a spus familia într-o declarație în care l-au numit pe Cross un om al spectacolului și o enciclopedie pe două picioare care putea cânta orice.

„Era bolnav de o vreme, dar boala lui s-a agravat brusc în ultima săptămână”, a declarat fiica.

Tocmai terminase de filmat o peliculă

Harry Bernard Cross, cunoscut sub numele de Ben Cross, a fost un actor de scenă și film englez, cunoscut pentru portretizarea sa la atletul olimpic britanic Harold Abrahams în filmul din 1981 ”Chariots of Fire” și ca Sarek în filmul din 2009 ”Star Trek”.

Actorul a jucat alături de Sean Connery și Richard Gere în filmul din 1995 ”Firs Knight”. L-a ajutat pe tatălui lui Spock, Sarek, în ”Star Trek” și l-a înfățișat pe prințul Charles în filmul de televiziune ”William and Kate: The Movie” în 2011. În alte roluri, Corss a fost personajul principal în miniseria TV ”Solomon” în 1997. În același an a apărut în remake-ul CBS al ”20.000 Leagues Under the Sea”.

Mapes a spus că actorul tocmai terminase de filmat pelicula de groază ”The Devil’s Light” cu Virginia Madsen pentru Lionsgate.