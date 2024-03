Doliu la Hollywood. Primul actor de culoare care a câştigat un Oscar pentru rol secundar a murit. Louis Gossett Jr. avea 87 de ani

Lumea cinematografiei este în doliu, după pierderea unui artist care a scris istorie. A murit Louis Gossett Jr., primul actor de culoare care a câştigat un Oscar pentru rol secundar.

Este doliu la Hollywood, lumea cinematografiei și-a pierdut una dintre stele, un artist care a scris istorie. A murit Louis Gossett Jr., primul actor de culoare care a câştigat un Oscar pentru rol secundar.

În 1983, Academia îl recompensa pe Louis Gossett Jr. cu celebra statuetă pentru interpretarea magistrală din pelicula „An Officer and a Gentleman”, unde a jucat un instructor de foraj marin, alături de Richard Gere și Debra Winger.

De-a lungul carierei sale, a mai primit și un premiu Emmy pentru rolul din serialul TV „Roots”.

Anunțul a fost făcut de familia actorului

Louis Gossett Jr. a murit la vârsta de 87 de ani, în California. Decesul său a fost anunțat chiar de familia actorului, printr-un mesaj emoționant. Rudele artistului nu au oferit însă detalii cu privire la cauza morții.

„Cu regretul nostru sincer, confirmăm că iubitul nostru tată a murit în această dimineaţă. Am dori să mulţumim tuturor pentru condoleanţe în acest moment. Vă rugăm să respectaţi intimitatea familiei în această perioadă dificilă”, se arată în declaraţie.

„Ar fi trebuit să fiu speriat de moarte când am intrat pe scenă”

Și-a descoperit pasiunea pentru teatru și film la o vârstă fragedă. A urcat pe scenă pentru întâia oară când era elev de liceu. Din pricina unei accidentări, a fost nevoit să se retragă din echipa de baschet a liceului. Așa a ajuns să dea probă și să obțină un rol în „You Can’t Take It with You”.

Încurajat de profesorul său, a mers în Manhattan, pentru a da probă pentru piesa „Take a Giant Step”. Așa și-a făcut marele debut, la doar 16 ani.

„Ştiam prea puţin ca să am emoţii”, a scris Gossett. „În retrospectivă, ar fi trebuit să fiu speriat de moarte când am intrat pe scenă, dar nu am fost”.

