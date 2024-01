Doliu la Hollywood! Lew Palter, actorul care a jucat şi în Titanic, a murit la 94 de ani. Legătura cu submersibilul Titan

Este doliu la Hollywood după ce Lew Palter, actorul care a jucat şi în Titanic, a murit. Celebrul actor s-a luptat mulți ani cu o boală cutremurătoare, care într-un final l-a răpus. Ce legătură avea actorul submersibilul Titan, de fapt.

A murit un actor care a jucat în Titanic. Câți ani avea Lew Palter

Lew Palter, cunoscutul actor de la Hollywood, a murit la vârsta de 94 de ani, după ce s-a luptat mulți ani cu o boală incurabilă. A rămas în amintirea cinefililor pentru rolul magnatului Isidor Straus, pe care l-a jucat în filmul Titanic, regizat de James Cameron.

Lew Palter a murit la vârsta de 94 de ani, în casa sa din Los Angeles, după ce s-a luptat o lungă perioadă cu cancerul pulmonar. Actorul apare într-o imagine celebră din Titanic în care stă în pat alături de soția sa, îmbrățișați și ținându-se de mână, în timp ce nava se scufundă.

Legătura dintre Lew Palter și submersibilul Titan

De asemenea, rolul pe care l-a interpretat Lew Palter în filmul Titanic a fost, de fapt, cel al unui strămoș al soției CEO-ului OceanGate.

Această companie deținea submersibilul Titan, care doar în urmă cu câteva zile a suferit o implozie în timp ce se scufunda către epava Titanicului, toți cei 6 pasageri pierzându-și viața.

Cine este Lew Palter

Lew Palter a văzut lumina zilei la 3 noiembrie 1928 în New York, SUA. Lew Palter are un doctorat în teatru, el instruind numeroși tineri, timp de zeci de ani, în arta cinematografiei.

A predat la Institutul de Arte din California până să decedeze. De asemenea, de-a lungul carierei, Lew Palter a apărut și în numeroase seriale TV, printre care se numără Delvecchio, The Flying Nun, Hill Street Blues, LA Law, The Doris Day Show, Columbo, The Brady Bunch, Baretta, The Waltons, Cagney & Lacey și The A-Team.

În plus, Lew Palter a regizat numeroase piese de teatru pe Broadway, inclusiv drama lui Tom Topor, „Nuts”. Aceasta a fost ulterior ecranizată, în anul 1987, având-o în distribuție ca rol principal pe Barbra Streisand.

„Lew iubea meșteșugul actoriei și și-a învățat studenții să facă același lucru. L-a stimulat curiozitatea profundă, grija, intelectul și umorul în fiecare scenă, piesă și clasă. A avut cel mai mare respect față de studenții săi și i-a încurajat pe toți să găsească adevărul în munca și viața lor”, a declarat decanul Travis Preston al Școlii de Teatru CalArts într-un comunicat.