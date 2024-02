Doliu la Hollywood. A murit la doar 38 de ani, care a fost cauza morții

Industria cinematografică de peste Ocean a primit o veste cutremurătoare. Este doliu din nou la Hollywood, un celebru actor a murit la doar 38 de ani. Anunțul tragic a fost făcut chiar de fratele vedetei, care a dezvăluit și cauza morții.

Hollywood-ul, în doliu

O pierdere dureroasă, pe care familia a ales să o țină departe de public timp de câteva luni. Lumea cinematografiei este în doliu. Un actor celebru, îndrăgit de foarte mulți, s-a stins din viață mult prea devreme, la doar 38 de ani.

Buddy Duress – născut Michael Stathis -, care a jucat alături de Robert Pattinson în thrillerul polițist „Good Time” al fraților Safdie din 2017, a murit.

Actorul a murit la doar 38 de ani

Fratele lui Duress, Christopher Stathis, a dezvăluit pentru publicația People că actorul a murit în noiembrie 2023 în urma unui „stop cardiac cauzat de consumul unui cocktail de droguri”.

Duress s-a născut în Queens, New York, în mai 1985. Și-a făcut debutul actoricesc în filmul din 2014 al lui Josh și Benny Safdie „Heaven Knows What”, care îi mai are în distribuție pe Caleb Landry Jones și Arielle Holmes.

„Acest om a fost o comoară absolută”

În „Good Time”, Duress l-a interpretat pe Ray, un traficant de droguri care devine partenerul lui Connie Nikas (Pattinson), în timp ce cei doi încearcă să recupereze o sticlă care conține droguri.

Duress mai are două proiecte nelansate: un scurtmetraj intitulat „Skull” și lungmetrajul de debut al lui Jay Karales „Mass State Lottery”, care urmează să apară în acest an.

Regizorul și scenaristul Karales, cunoscut ca LowRes Wünderbred, i-a adus un omagiu lui Duress pe X/Twitter:

„Acest om a fost o comoară absolută. Fără îndoială, Buddy Duress a fost unul dintre cei mai amuzanți oameni pe care i-am întâlnit vreodată, iar poveștile lui erau de neegalat. Îmi amintesc că l-am văzut în Good Time în 2017 și mi-am spus: „Așa trebuie să fie viitorul actoriei. Tipul ăla.’”

