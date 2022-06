Este doliu la Dinamo. A murit o mare legendă, pe patul de spital. În ultimele zile de viață, fostul jucător și oficial al ”câinilor” fusese internat la Spitalul Militar din București, la secția de Terapie Intensivă. Fostul sportiv suferea de grave probleme respiratorii, iar în urma unei pleurotomii, a decedat sâmbătă noapte, în jurul orei 04:00.

Este doliu la Dinamo. Fostul jucător și oficial al ”câinilor”, pe nume Constantin Eftimescu, a decedat. Fost portar al lui Dinamo și președinte al Consiliului de Administrație al grupării din Ștefan cel Mare în ”perioada Cortacero”, împlinise vârsta de 70 de ani pe 15 iunie. Fostul goalkeeper al ”câinilor” suferea însă de grave probleme respiratorii, iar decesul a survenit sâmbătă noapte, în jurul orei 04:00. El fusese supus recent unei operații prin care i-a fost extirpat un plămân.

Constantin Eftimescu a fost de cinci ori campion al României cu Dinamo, formație pentru care a evoluat între 1972-1973 și 1976-1986, a făcut parte din echipa ”câinilor” în semifinalele Cupei Campionilor Europeni în 1984, contra lui Liverpool, dar a câștigat și două Cupe ale României.

Constantin Eftimescu a mai evoluat la echipe precum Dinamo Slatina (1973-1976), Victoria Bucureşti (1984-1986), Delta Dinamo Tulcea (1986-1987), CS Târgovişte (1987-1988) şi Chimia Rm. Vâlcea (1988-1989).

Constantin Eftimescu a fost președintele Consiliului de Administrație de la Dinamo în vremea când clubul era sub acționariatul lui Pablo Cortacero, un spaniol care s-a făcut nevăzut din viața echipei din Ștefan cel Mare. El nu a mai ocupat însă această funcție la Dinamo din vara anului trecut, după ce își anunțase decizia în prealabil.

„Nu mi-am dat demisia, dar am spus că pot sta până în vară. Dar nu am pus o condiție în acest sens. Eu am spus că pot sta până în vară, pentru că vreau să stau acasă cu familia.

Eu le-am spus foarte clar în momentul în care au venit și mi-au propus această funcție, le-am spus că nu pot sta mai mult de până în vară. Așa a fost să fie”, spunea Constantin Eftimescu, în primăvara anului trecut.