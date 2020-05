Doliu în presa din România. Jurnalistul a fost ucis de o boală care a evoluat agresiv

Doliu în presa din România! Un cunoscut jurnalist s-a stins din viață. Apreciaztul ziarist s-a luptat cu o boală gravă care a evoluat extrem de repede și agresiv. Despre cine este vorba?

Un cunoscut jurnalist s-a stins din viață, după ce a pierdut lupta cu o boală care a evoluat extrem de agresiv. Anunțul trist a fost dat chiar de colegii săi. Este vorba despre Radu Eugeniu Stan, care s-a stins fulgerător. Familia și prietenii apropiați sunt devastați de durere. Rețelele de socializare ale celor care l-au cunoscut sunt pline de amintiri cu acesta și mesaje de adio.

„Aflu cu tristete ca s-a prapadit si Radu Eugeniu Stan , gazetarul interviurilor superbe din Opinia Studenteasca. S-a dus Dupa Florin Zamfirescu si Sorin Avram . Vor face o gazeta mai buna acolo , intre ingeri…”, a scris Cristi Corobana, pe contul de Facebook. Radu Eugeniu Stan a murit în noaptea de 23 mai, la Budapesta. Marius Hergheligiu a scris câteva cuvinte despre prietenul și colegul său și a transmis condoleanțe familiei.

„S-a stins alaltăieri seara, pe 23 mai”

„Prieteni, am o veste tristă: Radu Eugeniu Stan nu mai este. S-a stins alaltăieri seara, pe 23 mai, la Budapesta. A avut o boală care a evoluat foarte agresiv, într-un timp scurt. După cum vă dați seama, Monica trece printr-o perioadă foarte grea, vă rog să o menajați pe cât se poate. Atât cât știu, vă spun eu. Dealtfel, am fost sfătuit să las să mai treacă un timp până să vă spun, pentru Monica, însă altcineva a făcut deja anunțul, în alte cercuri. Nu mai am la îndemână nicio poză cu el, dar sunt sigur că vi-l amintiți. Să știți că nu s-a schimbat prea mult până de curând. Dumnezeu să-l ierte și să-l mântuiască!”

