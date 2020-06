Doliu în presa din România. Jurnalista Dana Dobre a murit, răpusă de o boală cruntă

Doliu în presa din România! Familia și prietenii își iau acum adio de la Dana Dobre. Din ce cauză a murit jurnalista? Suferința ei de la finalul vieții a emoționat o lume întreagă.

Dana Dobre a murit la vârsta de 56 de ani. Aceasta a lucrat la România Liberă, în zona economică. Vestea tristă a fost făcută publică de către una din colegele sale din presă. Cea care a apreciat-o a lăsat un mesaj de adio în care vorbea despre iubirea pe care i-a purtat-o și despre regretul că o boală cruntă a luat-o de pe acest pământ mai devreme decât ar fi trebuit. Din nefericire, Dana a pierdut lupta cu cancerul pulmonar. În ultimele luni de viață, prietena jurnalistei susținea că aceasta nu mai găsea medicamentele compensate care ar fi costat-o în total 28.000 de lei, din cauza sistemului de carduri care oferea deseori clienților erori cumplite.

„Din păcate, azi-noapte, Dana, colega și prietena noastră de la jurnalul România Liberă, ne-a părăsit. Știam că o să se întâmple, dar niciodată nu ești pregătit să pierzi pe cineva drag. Măcar am sufletul împăcat că ea știa cât de mult o iubesc, că este în rugăciunile mele și doar regret că nu a mai avut puterea să mergem împreună într-un loc plin de pace și speranță. Drum lin spre Lumină, prietenă dragă și Dumnezeu să te odihnească în pace”, a scris prietena jurnalistei, pe pagina sa de Facebook.

„Dragilor,textul asta l-am scris cu speranța că nu va fi nevoie de el prea curând. Însă, așa o mare sfârșeală s-a abătut peste mine, încât mi-a închis ochii, mi-a descătușat sufletul și mi-a liniștit definitiv durerea. Va las aici zâmbete și mulțumiri pentru întâlnirea cu fiecare dintre voi. Am fost o norocoasă, pentru că am întâlnit doar oameni minunați, care m-au purtat cu drag în suflet, în amintiri. Nu știu dacă acolo unde voi ajunge va fi departe tare de lumea din care am plecat, dacă va există dor, dar cred cu tărie că vor există chipuri și energii pe care le voi purta cu mine. Pentru ultima dată, mă înclin în față voastră și va mulțumesc fiecăruia în parte pentru întâlnirea noastră vremelnică, dar memorabilă”

Dana Dobre