Doliu în muzica românească. O îndrăgită cântăreaţă a murit la doar 45 de ani

Este doliu în lumea muzicii românești! O artistă de renume, cu un talent impresionant, a plecat dintre noi în mod tragic. Nimeni nu se aștepta la o asemenea tragedie, pentru că avea doar 45 de ani. Familia și apropiații sunt șocați, nu pot crede ce s-a întâmplat.

Lumea muzicii românești a mai primit o lovitură grea. Una dintre cele mai cunoscute artiste a plecat din această lume în mod fulgerător, la doar 45 de ani. De ani întregi lupta cu o boală grea, care acum a învins-o.

Este vorba despre pianista Ioana Maria Lupașcu, ce era internată la Institutul Oncologic din București, unde primea tratamentul pentru boala ei. Din nefericire, organismul ei nu a mai răspuns și a cedat, iar medicii nu au mai avut nimic de făcut, doar să confirme decesul.

Anunțul a fost făcut chiar de către colegii din filarmonică pe rețelele de socializare. Cei care au iubit-o și au apreciat-o pentru talentul ei, dar si pentru cariera jurnalistică de dinainte de pian, o pot conduce pe ultimul drum la data de 2 Septembrie, în Capitală.

În ultima vreme, Ioana Maria Lupașcu a avut parte de multă suferință. Boala era din ce în ce mai greu de suportat și își pusese serios amprenta asupra ei. Nu mai ieșise în public și prietenii erau îngrijorați pentru ea.

În urmă cu mai bine de 15 ani, artista a trecut printr-o grea încercare. A fost la un pas de moarte, în timp ce se afla în vacanță în Maldive, acolo unde susținuse un concert.

Din cauza unui val uriaș, un tsunami, a fost pe punctul de a fi luată de ape. Din fericire, a supraviețuit, dar tatăl ei a suferit un infarct, când a văzut ca fiica lui lipsește.

„În dimineaţa de 28 decembrie, îmi beam cafeaua pe plaja insulei Kanuhura din Maldive. De Crăciun avusesem un concert şi ne pregăteam pentru recitalul de Revelion. La un moment dat am auzit multe ţipete şi oameni ieşind înspăimântaţi din ocean.

Când mi-am ridicat privirea, am văzut un zid de apă imens, prăvălindu-se spre mine. Am fugit cât am putut şi am urmat exemplul localnicilor, care s-au agăţat de copaci în aşteptarea potopului“, povesteşte Ioana Lupaşcu, care atunci avea 27 de ani.