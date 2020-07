Doliu în lumea televiziunii! Prezentatorul TV a murit la doar 49 de ani

Lumea televiziunii este în doliu. În vârstă de doar 49 de ani, un celebru prezentator TV murit. Fanii sunt în stare de şoc.

Fanii emisiunii MythBusters, şocaţi de vestea tristă!

Este vorba despre inginerul şi co-prezentatorul emisiunii “MythBusters” de pe Discovery. Grant Imahara, care a jucat şi în seria “Star Trek Continues”, a murit în urma unui anevrism cerebral.

Grant Imahara a fost o parte importantă a familiei Discovery şi un bărbat cu adevărat minunat. Gândurile şi rugăciunile noastre merg către familia sa, a declarat un reprezentant Discovery într-o declaraţie de presă.

Pasionat de robotică, vedeta TV a proiectat şi construit roboţi pentru spectacol, ba chiar a operat şi computerele necesare testării miturilor în cadrul celebrei emisiuni.

Nu am cuvinte. Am fost în două mari familii cu Grant Imahara în ultimii 22 de ani, a scris Adam Savage, unul dintre co-prezentatorii de la „Mythbusters”, pe Twitter.

„Vânătorii de mituri” este un popular program de televiziune. Prezentatorii seriei sunt experții în efecte speciale Adam Savage și Jamie Hyneman, care folosesc metode științifice pentru a testa diverse rumori, legende urbane, mituri, scene din filme și zicători.

Filmările pentru MythBusters sunt realizate în San Francisco, California, iar unele elemente ale producției sunt realizate în Artarmon, Australia.

Viaţa vedetei TV după “MythBusters”

După încheierea contractului cu cei de la Discovery, Imahara a realizat un nou show – “White Rabbit”. De data aceasta, pe Netflix şi alături de Kari Byron şi Tory Belleci, scriu cei de la The Hollywood Reporter. Proiectul a luat naştere în 2016, dar a avut un singur sezon.

În 2018, a prezentat „Home of the Future”, o emisiune online co-produsă de The Verge și Curbed.

Ce este anevrismul cerebral?

Anevrismul cerebral este o afecţiune care se dezvoltă din cauza unor puncte slabe în peretele arterial, care determină dilataţia anormală a unei artere cerebrale şi umplerea excesivă a acesteia cu sânge.