Doliu în lumea teatrului din România. A murit actorul care slăbise 80 de kilograme acum un an

Este doliu în lumea teatrului din România după ce un celebru actor a decedat. A murit actorul care slăbise 80 de kilograme acum un an. Nu se cunosc până la acest moment cauzele decesului. Despre ce actor este vorba, vedeți în rândurile de mai jos.

Este doliu în lumea teatrului din România după ce actorul maramureșean Claudiu Pop, cunoscut publicului sub numele de Akebono, a decedat. În urmă cu mai mult timp, actorul a dat dovadă de o mare ambiție de fier, și slăbise 80 de kilograme în circa un an, după ce, inițial, ajunsese să cântărească 203 kilograme.

Actorul maramureșean Claudiu Pop, cunoscut publicului sub numele de Akebono, a decedat, însă până în prezent nu se cunoaște adevărata cauză a tragediei.

Familia marelui actor a anunțat că priveghiul va avea loc marți, la ora 19:00, la capela din Gârdani, iar funerariile se vor ține miercuri, de la ora 13:00, cortegiul funerar urmând să pornească de la casa regretatului actor, din Sălsig.

Akebono, așa cum era mângâiat de apropiați cântărea inițial 203 kilograme, însă a ajuns la greutatea de 123 de kilograme, după ce a slăbit 80 de kilograme, în aproximativ 12 luni. Schimbarea a fost întradevăr una spectaculoasă.

De asemenea, celebrul actor a scris şi o carte despre lupta sa cu kilogramele, numită „Greu de slăbit”, în care a scris cum a reuşit să slăbească 80 de kilograme într-un timp atât de scurt, un mare merit avându-l, aşa cum chiar el spunea, antrenorul său, Florin Uceanu.

„Nu e foarte greu, dar nici ușor. Cert este ca se poate. Pentru mine a fost foarte important ca am avut un antrenor ca Florin. Au fost momente in care ziceam „gata”. In astfel de momente, Florin stia ce avea de facut. Faptul ca el este o personalitate in domeniu ma obliga sa merg mai departe. Omul asta venea cu noaptea in cap sa „ne plimbam” si eu nu indrazneam sa il refuz. Daca mi-ar fi spus sa merg singur pe jos, nu ma tineam de treaba asta. Mai ales la inceput, cand era foarte greu. Acum, insa, nu mai sunt probleme, ma descurc singur”, a declarat Claudiu Pop, înainte de lansarea cărţii sal-„Greu de Slăbit”.