Doliu în lumea presei. A murit un celebru jurnalist de investigații

Un celebru jurnalist de investigații și scriitor, apreciat pentru cariera de succes, s-a stins din viață sâmbătă, 30 decembrie 2023. Informația a ajuns în atenția presei chiar înainte de Revelion, fiind confirmată și de către membrii familiei bărbatului, care era în vârstă de 84 de ani.

John Pilger a murit sâmbătă, 30 decembrie 2023

Jurnalistul de investigații și scriitorul John Pilger, de origine australiană, s-a stins din viață după o lungă carieră de succes în care a fost deseori lăudat pentru opiniile sale deschise. Legendarul realizator documentarist a trecut la cele veșnice sâmbătă, 30 decembrie 2023.

Regretatul John Pilger era în vârstă de 84 de ani când a murit. Informația a fost confirmată de către familia lui, care a precizat că jurnalistul se afla la Londra când a avut loc tristul eveniment.

Anunțul făcut de familia legendarului jurnalist

„Cu mare tristețe, familia lui John Pilger anunță că acesta a murit ieri, 30 decembrie 2023, la Londra, la vârsta de 84 de ani. Jurnalistul de investigații a fost apreciat în întreaga lume. Pentru familia lui, a fost pur și simplu cel mai uimitor și iubitor partener, tată și bunic. Odihnească-se în pace!”, este comunicatul publicat în numele familiei jurnalistului, pe platforma X, fostă Twitter.

Cine a fost legendarul jurnalist John Pilger

John Pilger a fost un jurnalist de investigații bine cunoscut, un critic puternic al politicii externe americane, australiene și britanice. S-a stabilit în Marea Britanie în anul 1962, construindu-și o carieră apreciată de oameni din întreaga lume.

Jurnalistul a susținut deseori că politicile SUA, ale Australiei și Marii Britanii au fost conduse în funcție de o agendă imperialistă și colonialistă. John Pilger a fost, de asemenea, deschis cu privire la felul în care Australia a tratat indigenii și a atras atenția internațională despre genocidul cambodgian din anii 1970.

John Pilger a realizat peste 50 de documentare

John Pilger a activat și în domeniul cinematografic, debutând în cariera de film documentar în anul 1970, cu producția The Quiet Mutiny, pe care a realizat-o în timpul uneia dintre vizitele sale în Vietnam. A realizat apoi alte 50 de documentare.

A fost, probabil, cel mai cunoscut pentru Year Zero: The Silent Death of Cambodia, din 1979, care s-a concentrat asupra consecințelor regimului Pol Pot din Cambodgia și pentru producția Death of a Nation: The Timor Conspiracy, din anul 1993.

A câștigat numeroase premii pentru activitatea din presă, precum și pentru documentare

A lucrat la mai multe publicații engleze, inclusiv pentru revistele Daily Mirror și New Statesman. În anul 1967 a câștigat premiul pentru Jurnalistul Anului din Marea Britanie. Același premiu l-a obținut și în anul 1979, datorită activității sale profesionale de succes.

John Pilger a câștigat mai multe premii, inclusiv BAFTA pentru documentarele realizate și a fost foarte apreciat pentru discursul său despre practicile „înșelătoare” ale mass-media din Marea Britanie și nu numai.