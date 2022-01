Doliu în lumea muzicii din România. A murit singurul artist căruia Florin Salam i-a pupat mâna

Lumea muzicii din România suferă din nou o pierdere imensă. A murit un artist celebru pe care Florin Salam l-a iubit enorm. Despre cine este vorba? Celebrul artist s-a stins din viață după ce a făcut atac cerebral.

Muzica populară este din nou în doliu! Costel Pițigoi a murit. Celebrul instrumentist bănățean s-a stins din viață în urma unui atac cerebral. Acesta a trecut în lumea celor drepți mult prea devreme, la doar 48 de ani. Familia, prietenii și fanii trec prin momente extrem de grele.

Printre cei care l-au iubit enorm și-a făcut loc nimeni altul decât Florin Salam. Regele manelelor chiar i-a sărutat mâna acestuia în cadrul unui eveniment pentru a-i arăta respectul său. Ramona Viță este una din colegele sale de breaslă care venit cu un mesaj emoționant după ce a aflat de dispariția bunul său prieten.

Cea din urmă a precizat că instrumentistul nu a dat semne de boală sau de disconfort în ultima perioadă, iar vestea a picat ca un trăznet. Mai mult decât atât, bărbatul a fost și la un control medical de rutină, unde medicii nu i-au semnalat nicio afecțiune.

“Cântam împreună de aproximativ zece ani, întotdeauna i-am respectat valoarea ca instrumentist, om, dar de când am început să colaborăm am devenit poate mai mult decât frați. Dacă soțul meu, Petrică Viță, este mâna dreapta a formației, Costel Pițigoi a însemnat mâna stângă. Am rămas șocați.

Suferea de diabet, nu s-a simțit rău, nu a avut probleme. Cu vreo două zile înainte de nenorocire a fost la un control medical la care a fost totul în regulă, i s-a spus că are circulație bună, să stea liniștit.

Și în miez de noapte ne-am trezit cu această veste, a făcut atac cerebral. Soția a sunat la salvare, a anunțat copiii, însă, din păcate, nu s-a mai putut face nimic”, a declarat Ramona Viță, pentru Star Popular.