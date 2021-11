Doliu în lumea muzicală! Artistul, alături de care Adda a lansat o piesă celebră, s-a stins din viață la 35 de ani. Mesajul copleșitor

Adda este în doliu. Unul dintre cei mai buni rapperi ai României s-a stins din viață la numai 35 de ani. Fanii artistei au rămas șocați de vestea pe care cântăreața le-a dat-o pe rețelele de socializare.

Doliu în lumea artiștilor din România. Rapperul Țeastă a murit la vârsta de 35 de ani, după ce a fost găsit fără suflare în apartamentul său.

Artistul, pe numele său adevărat Andrei Ionescu, a fost cel alături de care Adda s-a lansat în muzică acum mai bine de 13 ani, când toată țara fredona versurile piesei „Minți murdare făcute praf”.

Fanii artistei au rămas impresionați de vestea șocantă. Nimeni nu se aștepta ca un artist atât de tânăr să treacă în neființă la numai 35 de ani. Momentan nu se știu detalii despre moartea regretatului cântăreț, iar nici familia, nici Adda nu au oferit amănunte despre circumstanțele în care artistul și-a pierdut viața.

„Condoleanțe! O voce superba se duce sa cânte în ceruri alături de îngeri

Dumnezeu să-l odihnească în pace! Sincere condoleanțe și multă putere familiei să treacă peste acest mare necaz!

Am piesa asta si acum in masina, e foarte tare. Drum lin catre cer, piesa asta va rămâne in calea uitării, condoleanțe familiei

Condoleante! Dar ce a patit?

Cu piesa asta am aflat acum muuuuulti ani de existenta Addei….RIP…”, sunt doar câteva dinre mesajele pe care internauții le-au lăsat pe contul oficial de Facebook al Addei.