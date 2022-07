Doliu în lumea filmului din SUA. Încă un actor celebru din Clanul Soprano a murit

Veste cumplită din lumea filmului. Unul dintre cei mai celebri actori din Clanul Soprano a decedat. Acesta a devenit celebru pentru rolul lui Paulie Gualtieri din Clanul Soprano.

Actorul Tony Sirico a murit

Tony Sirico, celebrul actor care a jucat rolul lui Paulie Gualtieri din Clanul Soprano, a încet din viață la vârsta de 79 de ani, în cursul zile de vineri, 8 iulie. Cel care a făcut anunțul referitor la decesul acestuia a fost chiar fratele său.

Totodată, Bob McGowan, managerul actorului, a declarat pentru Hollywood Reporter că Tony Sirico a decedat într-un centru de asistență din Fort Lauderdale, din Florida. Fanii din toată lumea au fost șocați când au auzit vestea.

Încă nu a fost dezvăluită cauza decesului. Cu toate acestea, era cunoscut faptul că actorul suferea de demență. Tony Sirico era un actor foarte îndrăgit și a apărut în toate cele șase sezoane ale serialului, alături de James Gandolfini.

„Cu mare tristețe, dar cu o mândrie incredibilă, dragoste și o mulțime de amintiri frumoase, familia lui Gennaro Anthony „Tony” Sirico dorește să vă informeze despre moartea sa, în dimineața zilei de 8 iulie 2022”, a scris pe Facebook fratele lui Sirico, Robert. „Familia este profund recunoscătoare pentru numeroasele mesaje de dragoste și condoleanțe și solicită publicului să-i respecte intimitatea în această perioadă de doliu”, se mai arată în declarație.

Mesajul transmis de Michael Imperioli, colegul lui Tony Sirico din serialul Clanul Soprano

Michael Imperioli este colegul lui Tony Sirico din serial. Acesta l-a interpretat pe Chirstopher Moltisanti. Actorul a rămas șocat la vestea că Tony a încetat din viață. Profund îndurerat și uimit, Michael i-a adus un ultim omagiu colegului său de pe platourile de filmare, pe Instagram.

Actorul a transmis un mesaj emoționat pe rețelele de socializare. Iată cuvintele emoționante pe care le-a scris:

„Tony era ca nimeni altcineva”, a scris el, vorbind despre loialitatea și mărinimia lui Tony Sirico. „Am fost alături de el în atât de multe: în momente bune și în cele rele. Dar mai ales în momente de bine. Și am râs mult. (…) Îmi va fi dor de el pentru totdeauna.”, a mai transmis acesta.

Tony Sirico s-a născut în anul 1942, în orașul New York. Cele mai multe roluri din carieră le-a avut în filmele de gangsteri. De asemenea, a jucat și în alte filme, precum: Woody Allen, Deconstructing Harry, Celebrity, Bullets Over Broadway, Mighty Aphrodite, Everyone Says I Love You și Wonder Wheel.

Citește și: Ultima oră! Doliu uriaș în teatrul românesc. Un actor a fost găsit mort în apartamentul său. Ce făcuse cu puțin timp înainte de tragedie