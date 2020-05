Doliu în lumea filmului! Din păcate, actorul din Scarface a murit

Doliu în lumea filmului! Geno Silva, actorul din Scarface, s-a stins din viață la 72 de ani. Vedeta a murit în urma unor complicații ale unei boli mintale degenerative.

Actorul din Scarface a murit

Geno Silva s-a stins din viață recent. Acesta era cunoscut pentru rolul de asasin tăcut care l-a împușcat pe gangster-ul Tony Montana în filmul Scarface realizat în anul 1983. Nu a rostit nicio vorbă în peliculă, dar felul în care a interpretat personajul care l-a urmărit de-a lungul vieții a fost mai mult decât de ajuns. Geno Silva a apărut în peste 60 de filme preintre care: (The Lost World: Jurassic Park, Amistad, 1941, Tequila Sunrise Mulholland Drive etc.), dar a fost parte și a unor proiecții de televiziune precum: (Walker, polițist texan, Star Trek: Enterprise, Key West etc).

Nu mai puțin de patru decenii a reușit să inspire serii de actori talentați și să lase în urmă o moștenire deosebită – aparițiile sale. Din nefericire, actorul care a murit la 72 de ani s-a bucurat de ultimul său proiect în 2017. De atunci, și-a petrecut timpul în sânul familiei și prietenilor care se bucurau enorm de compania sa. Geno era căsătorit cu Pamela, cea care i-a dăruit-o pe Lucia, care la rândul ei i-a adus pe lume pe singurii nepoți ai actorului – Eva și Levon.

