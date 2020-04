Este doliu în lumea filmului după ce legenda Bollywood-ului, Irrfan Khan, a murit astăzi. Starea actorului de sănătate s-a degradat treptat, iar armele sale nu au fost îndeajuns de puternice în lupta cu cancerul.

Doliu în lumea filmului. Actorul îndrăgit de o lume întreagă a murit la 53 de ani

Irrfan Khan, actorul celebru pentru filme precum Slumdog Millionaire, Life of Pi sau Jurassic World, a murit marți, la 53 de ani. Legenda Bollywood-ului s-a deteriorat treptat din cauza bolii. Acesta era internat de ieri într-un spital din Mumbai, după ce a suferit o infecție la rinichi, potrivit The Independent.

Actorul indian a anunțat în 2018 că suferă de cancer și a fost supus unui tratament pe parcursul anului trecut. „Uneori te trezeşti că viaţa îţi dă un ghiont şi te zdruncină. În ultimele cincisprezece zile viaţa mea a fost o poveste de suspans”, a scris Khan, pe Twitter, la acea vreme. Tot atunci, artistul i-a rugat pe fanii săi să se abțină de la speculații, menționând că le va oferi toate detaliile.

„Eu însumi vă voi împărtăşi povestea mea într-o săptămână – zece zile, când investigaţiile amănunţite vor conduce către un diagnostic concludent. Nu m-am dat bătut niciodată, m-am luptat întotdeauna pentru alegerile pe care le-am făcut mele şi voi face mereu la fel”, adăuga actorul.

Filmografie, premii și distincții

Irrfan Khan a debutat în cinematografie cu filmul Salaam Bombay în 1988, însă a devenit un actor faimos la Bollywood cu pelicula The Warrior din anul 2001. La ceva vreme după, a început să fie apreciat și în afara țării sale, primind roluri în filme cunoscute publicului internațional, precum Slumdog Millionaire (2008), Inferno (2008), The Darjeeling Limited (2007), Life of Pi (2012) și Jurassic World (2015).

El a câștigat în anul 2013 premiul National Film Awards din India pentru rolul din pelicula biografică Pan Singh Tomar. De asemenea, interpretarea sa sensibilă din producția The Lunchbox i-a adus premiul publicului la ediția din 2013 a Festivalului de Film de la Cannes.