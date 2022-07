Doliu în lumea cinematografică din România. Oana Pellea a făcut anunțul trist: „Îmi pare foarte rău!”

Doliu în lumea cinematografică din România. Oana Pellea a făcut anunțul trist. Actrița a făcut anunțul trist pe rețelele sociale. Oana Pellea și-a exprimat pe rețelele sociale regretul cu privire la trecerea în neființă a unei actrițe de scenă și de film din România. „Îmi pare foarte rău”, a notat Oana Pellea pe Facebook.

Doliu în lumea cinematografică din România. Oana Pellea și-a exprimat regretul cu privire la trecerea în neființă a actriței Camelia Zorlescu.

Camelia Zorlescu s-a născut la data de 1 mai 1938 în Galați. Ea a fost o actriță de scenă și de film. Camelia Zorlescu a absolvit Institutul Național de Artă Teatrală și Cinematografică din București în 1962, la clasa profesorilor Dina Cocea, Ion Cojar și Ion Olteanu, iar și, împreună cu colegii săi de an, a fost repartizată la Teatrul de Stat din Târgu Mureș, unde au înființat secția română de teatru. A fost actriță a Teatrului Nottara din București.

Camelia Zorlescu este cunoscută pentru rolurile din filme precum pentru Medalia de onoare (2009), Gioconda fara surîs (1968) și Glissando (1982), dar nu numai. În total, Camelia Zorlescu a jucat în 25 de filme.

Într-un interviu acordat în anul 2010 pentru Formula AS, actrița mărturisea că nu a mai avut actori în familie și că la vârstă de 13 ani că vrea să își dedice existența scenei.

„Aveam 13 ani cand am declarat lucrul asta „oficial”. Dar pasiunea pentru teatru aparuse de mult. Inca de pe vremea cand aveam doi ani, improvizasem in curtea matusii mele de la Galati (o curte lunga, lunga, cu pomi multi) un fel de scena pe care ma suiam, cantam, dansam, ma scalambaiam in toate felurile… Asta era joaca mea. Compuneam si cantecele si poezioare”, a povestit actrița.

De asemenea, deși s-a bucurat de o carieră impresionantă, actrița explica la acea vreme, de ce nu a luat un premiu mare pentru rolurile interpretate.

„In teatru, am fost intotdeauna in distributia a doua. Cronicarii nu vin decat la premiere. Ei nu vad decat distributia intaia, despre care si scriu… In film, in afara de „Medalia de onoare”, n-am jucat niciodata un personaj principal…”, spunea actrița, acum 12 ani.