Carmen Tănase și-a dat fiul afară din casă. Ce a enervat-o pe actriță de a reacționat așa EXCLUSIV

Actrița Carmen Tănase a mărturisit în exclusivitate pentru Impact.ro că fiul său, Tudor, nu s-a bucurat de copilăria frumoasă pe care a avut-o aceasta. Motivul? Acesta petrecea prea mult timp în fața calculatorului sau în casă, citind foarte mult. Din acest motiv, nu de puține ori l-a „dat afară din casă” pentru a lua „o gură de aer”. Actrița ne-a mai mărturisit că viața care-i place este cea de pe scenă. Carmen Tănase a recunoscut că perioada în care nu a jucat a fost pentru ea ca o adevărată crimă.

Mâine e 1 Iunie, ce vă amintiți de această zi? Cum a fost copilăria dumneavoastră?

Dar nu mai este. Eram afară toată ziua, nu am crescut cu cheia la gât pentru că aveam bunici care erau mereu cu noi acasă. În copilărie se ard niște etape, iar copilul trebuie să se joace până devine adolescent și se îndrăgostește.

Dar a fiului dumneavoastră?

Dar după 11-12 ani, a stat blocat pe calculator. El și citea foarte mult. S-a născut cu cartea în mână. Ajunsesem să-i spun, ca-n bancurile acelea proaste, „te calc în picioare dacă nu iei o gură de aer”. Avem în casă niște mii de volume. Nu l-a învățat nimeni. Nu am niciun merit în treaba asta. A trecut prin toate etapele posibile, spune Carmen Tănase.

Dar oricum nu am fi scăpat de ea pentru că toată lumea s-a aliniat. Acum e și mai rău, e groaznic pentru copii. Tudor nu a avut copilăria mea, decât atunci când era mai mic și stăteam pe Popa Nan. Atunci erau copii pe stradă și încă nu aveau vraja asta așa puternică a computerului.

Am căutat să nu-i lipsească nimic. Probema e că a venit peste noi tehnologia și nebunia cu calculatoarele și ajunsesem să-l dau afară din casă, să-i spun „ieși că te pedepsesc”. Nu prea asculta, era în vraja calculatorului. I-am luat de mic, să fim în rândul lumii, neștiind ce capcană îngrozitoare era.

I-ați cunoscut prietenele?

M-am înțeles bine cu fetele, le-am ținut mereu partea, au fost ca și copiii mei. Ei erau în Olanda, nici nu am stat împreună cu ei. Dar n-am avut motive să fiu rea.

Intenționează să se întoarcă în Olanda?

Dumneavoastră v-ați gândit să vă mutați în altă țară?

Am avut ocazia, dar nu am vrut să plec niciodată până acum câțiva ani, dar nu am mai apucat. Fi-miu voia să plece în America, astea erau planurile noastre, și mi-am zis că mai stau câțiva ani pe aici și fac ce oi mai putea, și apoi mă duc și eu. Bine că nu a mai plecat.