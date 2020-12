Doliu în familia X Factor. Cântăreața a făcut anunțul trist: ”Aș fi vrut să fi fost un vis”

Olga Verbițchi, câștigătoarea sezonului 6 de la X Factor trece acum prin momente grele, în familia ei s-a întâmplat o mare tragedie. Bunicul artistei a încetat din viață, iar aceasta este în stare de șoc de când a primit vestea. Pe pagina ei de socializare tânăra a izbucnit în plâns.

În urmă cu patru ani, viața talentatei Olga Verbițchi se schimba. Atunci, cântăreața trăia clipe de fericire, devenind câștigătoarea marelui premiu ”X Factor”. Acum însă, ea împreună cu toată familia ei trec prin momente foarte triste.

Nu cu mult timp în urmă, bunicul tinerei artiste s-a stins din viață, iar câștigătoarea ”X Factor” a primit vestea tragică ca pe un trăsnet. Se pare că Olga Verbițchi avea o legătură foarte strânsă cu acesta. De când a aflat că nu mai este printre noi, ea nu își mai poate reveni.

Tânăra cântăreață a făcut un filmuleț în care le-a arătat fanilor câteva imagini cu ea și bunicul său. Când fotografiile au început să fie derulate, Olga Verbițchi a izbucnit în plâns.

Timp de câteva ore, Olga a sperat că totul să fie doar un vis, iar atunci când se va trezi totul să revină la normal, din păcate lucrurile nu s-au petrecut în felul acesta. Acum, vedeta trebuie să accepte că bunicul ei a trecut în neființă.

”Bunelu ne-a crescut și ne-a învățat de toate.. am dat oile în strungă, am muls vaca, am fost la cireadă.. am învățat să cântăm, să sărbătorim și să păstrăm tradițiile. de mic copil am spus ca cel mai mult mi-e frică de ziua asta, în care îmi pierd bunicul sau bunica.. și nu m-am gândit că totul va fi atât de spontan și atât de repede.. bunelu, te rog, stai lângă noi, eu știu că tu ne vezi și că încerci să fii aici! noi te iubim, și faptul că ai plecat a luat din toți noi câte o bucată imensă care sper că îți va creea o lume undeva unde ai pace!”, a mai scris Olga Verbițchi pe Instagram.