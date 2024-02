Doliu imens în sportul românesc. A murit un campion olimpic, cine a fost marele Vasile Dîba

Din păcate, de astăzi sportul românesc este mult mai sărac, după anunțul decesului fostului campion olimpic Vasile Dîba. Este doliu imens în sportul românesc, iar cei care l-au cunoscut ăi aduc un omagiu. Citește mai departe și află cine a fost marele Vasile Dîba.

Pentru pasionații acestui sport, numele regretatului Vasile Dîba este legat de JO de la Montreal din 1976. Este anul în care, la doar 22 de ani, Vasile Dîba reușea performanța de a deveni primul caiacist român medaliat cu aur.

Vezi și: Doliu imens în sportul mondial. A murit Sir Bobby Charlton, care a fost cauza morții

Patru ani mai târziu, la JO de la Moscova, Vasile Dîba va participa de asemenea cu echipa națională de caiac, luând de două ori bronzul.

Este același an în care Nadia Comăneci lua nota zece la gimnastică, dar și unul din cele mai grele momente din cariera celui despre care vorbim azi. În compiția de caiac de la JO din Montreal, după cum povestea chiar sportivul, Vasile Dîba vâslea cu padela ruptă încă din primii 10 metri.

A fost greu fără padela mea, abia am reuşit să mă calific în finală, dar acolo am câştigat!”, povestea acesta.

Vezi și: ”Zeița de la Montreal”. 47 de ani de când Nadia Comăneci a primit prima notă de 10 din istoria Jocurilor Olimpice

Anul 1976 pentru sportul românesc a însemnat cel mai înalt nivel de performanță, de la Nadia cu a ei notă de zece, și până la medelia de aur la caiac obținută de „Amiralul” . De altfel, într-un interviu aceta recunoștea că își dorea medalia de aur, dar nu își imagina că va veni în acel an, și mai ales că avea să facă această performanță vâslind cu padela ruptă:

“Am visat la această medalie, însă am avut emoţii foarte mari. Îi cunoşteam pe adversari. Am mai concurat alături de ei şi ştiam cât sunt de tari. Am câştigat seria, iar apoi semifinala. Şi din acel moment am început să mă gândesc la o victorie în finală”.