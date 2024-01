Doliu imens în lumea filmului. A murit un actor celebru dintr-un serial adorat de români

Lumea filmului este acum mai săracă, după vestea tristă de la Hollywood. Un actor celebru dintr-un serial foarte popular în România, dar și în alte părți ale lumii, a murit. Vestea a venit ca un fulger pentru familie și apropiați, iar fanii au rămas șocați.

Doliu la Hollywood

Peter Crombie, actorul care era probabil cel mai cunoscut pentru rolul lui „Crazy” Joe Davola în cinci episoade ale sitcomului de succes „Seinfeld”, a murit miercuri într-o unitate medicală din Palm Springs, California. Avea 71 de ani.

Vezi și: Florin Călinescu a rupt tăcerea după afirmațiile lui Mihai Bobonete: ‘Am zis gata, ca Seinfeld’ EXCLUSIV

Crombie se recupera după o intervenție chirurgicală nespecificată, a declarat fosta lui soție, Nadine Kijner, care a confirmat decesul.

În rolul lui Davola, Crombie a interpretat un personaj temperamental care urmărea obsesiv pe Jerry – o versiune semi-ficționalizată a comedianului Jerry Seinfeld – și dezvolta o ură profundă față de el.

Înalt și zvelt, personajul lui Crombie avea o atitudine plată, aproape amenințătoare, și o privire fixă la distanță de 1.000 de yarzi. În serial, el o urmărea și pe dură new-yorkeza Elaine, lipind, într-un caz, o perete al apartamentului său cu fotografii de supraveghere alb-negru cu ea.

Ce alte roluri a mai jucat

În afară de rolul său în „Seinfeld”, Crombie a avut și roluri în filme precum „Seven” (1995), „Rising Sun” (1993) și „Born on the Fourth of July” (1989), printre altele.

Vezi și: Doliu imens în lumea cinematografiei. Un actor celebru s-a stins din viață la doar 42 de ani

Crombie s-a născut pe 26 iunie 1952 și a crescut într-un cartier din afara Chicago-ului.

Tatăl său era profesor de artă, iar mama sa predă economie casnică, a spus doamna Kijner. Crombie s-a pregătit la Școala de Teatru Yale înainte de a se muta în New York.

Crombie și Kijner s-au întâlnit în Boston la sfârșitul anilor ’80 înainte de a se căsători în 1991. Desi au divorțat după aproximativ șase ani de căsătorie, cei doi au rămas prieteni.

„El era ca un stâlp”, a spus ea. „Era cineva la care puteai apela întotdeauna și pe care te puteai sprijini.”

Kijner a spus că Crombie lasă în urmă un frate, Jim. Ea a spus că Crombie s-a retras din actorie în jurul anului 2000 și a lucrat la cealaltă sa pasiune, scrisul.

Vezi și: Ultimul mesaj al actorului Christian Oliver, înainte de a-și pierde viața în accidentul aviatic din Caraibe

Comedianul Lewis Black l-a comemorat pe Crombie pe social media, numindu-l un „actor minunat” și un „scriitor extrem de talentat”.

„Mai important, era la fel de dulce pe cât era de inteligent și sunt o persoană mai bună pentru că l-am cunoscut”, a scris domnul Black.

Larry Charles, un scriitor al „Seinfeld”, a deplâns și el moartea lui Crombie.