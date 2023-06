Florin Călinescu a rupt tăcerea după afirmațiile lui Mihai Bobonete: ‘Am zis gata, ca Seinfeld’ EXCLUSIV

Florin Călinescu, unul dintre cei mai cunoscuți actori de după 1990, dar și un răsfățat al televiziunii ultimelor decenii, susține că nu cunoaște motivele pentru care s-a făcut referire la implicarea pe care a avut-o cândva în cadrul emisiunii „Românii au talent”, de la PRO TV, din perioada în care figura printre membrii juriului.

Florin Călinescu rupe tăcerea după plecarea de la Românii au Talent. ”Am zis gata, ca Seinfeld…”

Cel care și-a anunțat retragerea din lumea televiziunii a fost recent supus unor „evaluări” de către Dragoș Bucur și Mihai Bobonete în cadrul unei discuții purtate de cei doi la podcastul lui Andi Moisescu, „Cărțile pe față”.

Dacă cel dintâi s-a ferit să dea nume, Mihai Bobonete a vorbit despre ceea ce el a numit tristețea colegilor din juriul emisiunii, cu care s-ar fi confruntat la ora sosirii sale în echipa de producție.

Ce a spus Mihai Bobonete

„Așa mi s-a părut mie Andi cu Andra, atunci când era Călinescu acolo. Când am ajuns acolo asta am vrut să zic: Așa frumușei și totuși așa suflete triste? Atât de buni, arătau impecabil, erau la masa aia, a început show-ul, frumoși și totuși pe interiorul lor ce traume ascundeau, ce plângeau în batistă când apărea câte un copil”, a spus Mihai Bobonete în acel podcast.

De ce a plecat Florin Călinescu de la Românii au Talent

Playtech Știri a dorit să afle și reacția lui Florin Călinescu.

„La un moment dat am spus că plec, asta e cel mai important! Nu m-a dat nimeni afară, cum mai sugerează unii și-i place și presei să zică. Eu, la un moment dat, am zis gata. Ca Seinfeld! În plină glorie, am spus gata! Proiectul ăsta, gata! Ce face PRO TV după aceea, nu stau eu să mă gândesc. Eu sunt guraliv și vorbesc. Nu ne-am întâlnit pe undeva, nu e ca la Antena 1, că suspiciuni, că Bendeac nu știu ce, sau că Copoț s-a bătut cu Robert Magicianul sau nu știu ce e acolo”, a declarat Florin Călinescu pentru PLAYTECH ȘTIRI.

Florin Călinescu nu mai are legătură cu Românii au Talent

Actorul în vârstă de 67 de ani a subliniat faptul că în prezent nu mai are nicio legătură cu emisiunea de succes a postului PRO TV.

„Nu am nicio legătură profesională în acest moment cu Românii au talent, cu dumnealor. Ei sunt doi actori foarte talentați și cu asta basta. Pot spune ce doresc ei despre mine. Și de bine, și de rău, să fie sănătoși. Nu știu ce și când au zis, cui, în ce context?, a adăugat el, făcând referire la colegii săi mai tineri, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete, incluși în juriul emisiuniii după plecarea sa.

A făcut o paralelă și cu lumea fotbalului

El nu a ezitat să folosească o paralelă cu lumea fotbalului, în încercarea de a-și face cât mai bine înțelese argumentele, subliniind însă că „nu comentează aluzii”.

„Ei doi sunt niște actori foarte talentați, eu am plecat. Acum că Manchester City îl aduce pe Messi în locul meu, ce importanță mai are. Am citit că Manchester City a luat tot ce putut lua anul acesta, dar am citit și că vreo șase jucători vor să plece. Ei vor să plece, nu că-i dă Guardiola afară! Suntem oameni și oameni. Nu știu ce au zis dumnealor sau ce s-a înțeles sau ce subtilități sau ce subterfugii pot să creeze unul sau altul… Asta nu înseamnă că dumnealor nu pot să spună. Dar să spună cu subiect și predicat și atunci pot să comentez! Dar dacă este o aluzie, eu nu comentez aluzii, după cum bine se știe!”, a mai spus același Florin Călinescu.

Susține că nu a impus niciodată reguli colegilor de platou

El a negat însă că a încercat să impună cuiva vreo regulă personală.

„Cum să impun eu reguli cuiva vreodată? Colegilor mai tineri sau nu știu cui? Dacă ar fi cineva angajat la firma mea, aș spune niște lucruri. Când aveam Chestiunea zilei, da, vroiam să facem niște lucruri ca să putem funcționa. Dar acolo nu am fost eu responsabil de proiect. Eu eram chemat la ora cutare, mă îmbrăcam, mă duceam acolo… Andra era pe drumul ei, cu Andi Moisescu stăteam la masă, eram buni colegi. La fel și cu cei de pe scenă! Ce să le impun?! Să-mi zică împărate sau să-mi aducă fiecare câte o taxă de protecție? Sau ce să le impun?”, a răspuns el cu doza de umor care îl caracterizează și care nu l-a părăsit niciodată.

Florin Călinescu apeciază juriul Românii au Talent și prezentatorii

Iar concluzia sa a fost una fără echivocuri: „Nu am nicio relație adversativă cu nimeni de acolo. După ce eu am eliberat scaunul și PRO TV-ul a mai eliberat un scaun, e fix treaba lor pe cine aduc. Am văzut că au adus doi actori foarte talentați, mai departe chiar nu am ce să comentez! Eu am toată considerația față de talentul lor, și al Andrei, și al lui Moisescu, și al lui Smiley și al lui Bartoș!”.