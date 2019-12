Doina Belu face noi dezvăluiri. Ce scria în biletul scris de Cornel Galeș înainte să moară

Drama din familia Ilenei Ciuculete a făcut să curgă multă cerneală și încă se scrie despre ea. Ultimul episod este cel al dispariției celui ce i-a fost timp de 20 de ani partener de viață.

Dispariția lui Cornel Galeș a fost fulgerătoare, pe șosele Spaniei, la finele săptămânii trecute, într-un accident de mașină. Cea care i-a fost alături până la momentul accidentului a fost Vivi. Nașa lui Galeș, Doina Belu spune, într-un interviu că acesta a avut o presimțire a devastorului sfârșit, într-un bilet lăsat în bucătărie, înainte de a pleca.

Acest bilet, este amănuntul care poate schimba mersul anchetei în cazul decesului acestuia, dar deocamdată autoritățile spaniole nu s-au pronunțat concret pe această speță.

Conform ultimelor informații apărute, sunt multe semne de întrebare referitoare la circumstanțele în care s-a produs accidentul lui Cornel Galeș din apropierea Valenciei, el fiind singura persoană decedată din mașina în care se mai aflau alți doi bărbați, dintre care unul se pare că este de negăsit.

„Cornel și-a lăsat în bucătărie, pe borsetă, scris pe o bucățică de hârtie: persoană de contact: nașa Doina, și numărul meu de telefon. Așa a găsit și poliția numărul meu și m-a sunat. Însă eu am crezut că e o glumă proastă și am închis. Au revenit printr-un translator și mi-au comunciat inclusiv numărul de cadavru, iar atunci am înțeles că totul era real”, a declarat Doina Belu, naşa lui Cornel Galeş.