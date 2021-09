Doi tineri din România au primit bani în urma unui testament semnat de persoane pe care nu le-au cunoscut niciodată. De ce au fost aleși tocmai ei

Doi tineri au primit premii în valoare de 1.000 de euro, lăsați moștenire de două personalități care și-au lăsat amprenta în învățământul superior românesc. Unul dintre cei doi profesori care au lăsat „testamentul pentru educație” s-a născut în Botoșani, într-un sat.

Două dintre cele mai importante premii oferite studenților din cadrul Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” au fost acordate celor mai buni studenți, prin testament, pentru rezultate remarcabile la învățătură.

Este vorba despre Florentina Dumitrașcu și Ilie Nistor, studenți la Facultatea de Agricultură. Cei doi au primit câte 1.000 de euro. Banii au fost lăsați de către prof. univ. dr. Constantin Vasilică, născut în Tudora, județul Botoșani, în anul 1926 și decedat pe 30 decembrie 2018, și prof. univ. dr. Petru Magazin, din Suceava, decedat în noiembrie 2020.

Cei doi sunt cunoscuți ca fiind două dintre cele mai remarcabile personalitățile ale învățământului românesc. Banii lăsați prin testament de către profesorul din Botoșani au ajuns la Florentina Dumitrașcu din Vaslui. Onorată că a primit premiul, tânăra are de gând să își deschidă propria afacere.

”Acest premiu înseamnă pentru mine o confirmare a faptului că în cei patru ani, în care am fost studentă, am muncit foarte mult pentru a obține mereu cele mai mari note și cele mai bune rezultate. Pentru viitorul apropiat îmi doresc să mă angajez într-o firmă cu profil agricol pentru a pune în practică tot ceea ce am învățat. Sper să reușesc să-mi pot înființa propria mea afacere în consultanță”, a spus tânăra studentă.