Dobânda cheie BCR, majorată. Ce valoare va atinge, din 10 februarie 2022

Consiliul Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a decis miercuri majorarea dobânzii cheie, informând că se așteaptă la o înrăutățire a situației: inflația va ajunge la un procent de două cifre. Începând cu data de 10 februarie 2022, nivelul ratei dobânzii de politică monetară nu va mai fi de 2%, așa cum a fost până acum. Mai multe detalii, în continuare.

Dobânda cheie BCR, majorată

BNR a hotărât majorarea dobânzii cheie la nivelul de 2,5% pe an, de la 2% pe an, începând cu data de 10 februarie 2022, păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară şi menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit, potrivit anunțului făcut recent de banca centrală.

Totodată, CA al BNR a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 3,50 la sută pe an, de la 3,00 la sută pe an și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 1,50 la sută, de la 1,00 la sută pe an, tot începând din 10 februarie.

„Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa de astăzi, 9 februarie 2022, a hotărât următoarele:

majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,5% pe an, de la 2% pe an, începând cu data de 10 februarie 2022;

majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 3,5% pe an, de la 3% pe an şi creşterea ratei dobânzii la

facilitatea de depozit la 1,5%, de la 1% pe an, începând cu data de 10 februarie 2022;

păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară;

menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit“, a anunţat BNR.

Ce valoare va atinge, din 10 februarie 2022

Actualul scenariu, întocmit pe baza datelor disponibile şi a reglementărilor în vigoare, evidenţiază o înrăutăţire considerabilă a perspectivei pe termen scurt a inflaţiei.

În decembrie 2021, rata anuală a inflației a crescut la 8,19 la sută, de la 7,80 la sută în noiembrie, urcând și mai mult deasupra limitei superioare a intervalului țintei. Acest lucru s-a datorat în mare parte scumpirii produselor energetice. Pe ansamblul anului trecut, rata anuală a inflației s-a mărit, astfel, cu 6,13 puncte procentuale (de la 2,06 la sută în decembrie 2020).

În 2022, rata anuală a inflaţiei este aşteptată să-şi accentueze semnificativ creşterea în trimestrul II și să ajungă la un nivel de două cifre. Situația se va înrăutăți și mai mult după ce, în luna aprilie, schemele de compensare aplicate pentru consumatorii casnici vor fi suspendate.