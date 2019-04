Doar un român putea să-și înfigă un Logan în casă, de decor

Românul s-a născut creativ, dacă ai în vedere gestul aparent absurd al unui bărbat din Alba care și-a înfipt un Logan în laterala casei. Dacă nu ești atent, autoturismul pare că a zburat până acolo.

Unii români au foarte mult timp liber și s-au plictisit de soluțiile tradiționale de a decora o casă. Până și turnurile ostentative s-au desemantizat. Dacă iei ca referință gestul domnului Vasile din Teiuș, viitorul trend în materie de construcții ține de a agăța mașini de case.

După cum se poate vedea în imaginea de mai sus, o jumătate de Dacia Logan atârnă de etajul superior al casei unui pesionar român. Bărbatul din Alba este foarte mândru de proiectul său, iar materializarea sa a implicat un efort semnificativ.

Mașina efectivă nu a fost cumpărată doar în acest scop și nici măcar nu este vorba de un Logan întreg. Peretele pe care este fixată o jumătate de autoturism e intact. Chiar dacă dă impresia că a ricoșat de pe drum la câțiva metri înălțime, în realitate, a fost montat cu niște șuruburi de dimensiuni foarte generoase care asigură fixarea mașinii pe termen lung.

Ca pachetul să fie complet și să nu vină primăria să-i strice bucuria, bărbatul are toate aprobările pentru ideea lui originală. Obținerea autorizației de construcție și a tuturor avizelor din spatele acestui proiect au implicat un efort de aproximativ 11 luni. A meritat, spune domnul Vasile din Teiuș.

Dacă nu era evident din mașina înfiptă în perete, proprietarul casei și-a dorit din totdeauna să aibă un cămin mai deosebit. În final, și-a atins scopul. Jumătatea de mașină are aproximativ 150 de kilograme și a fost luată de fiare vechi. Pentru a fi însă atât de frumoasă, a implicat un proces elaborat de recondiționare.

”Maşina a fost tamponată în partea din faţă, am tăiat-o, am dat-o înapoi la remat, i-am făcut cadru metalic. Sunt foarte mândru. Cu ideea asta am făcut-o să aibă oamenii impresia că a ricoşat de pe şosea. Eu sunt cu idei de astea mai trăznite.”, a afirmat Vasile Teac, după ce a cheltuit aproximativ 6000 lei doar pentru a-și monta ornamentul. Având în vedere că are casa pe DN1, numărul celor care se uită uimiți la mașina din perete aproape că justifică investiția.